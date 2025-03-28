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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Ramazan Bayramı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Ramazan Bayramı mesajı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Yüksel, '''Komşularım ve tüm İslam âlemi için, paylaşmanın ve hoşgörünün ön planda olduğu, sevgi, barış ve huzur dolu bir bayram dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün yüreklerimizde yeniden filizlendiği; paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın kıymetini bir kez daha anladığımız, küslüklerin son bulduğu, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlandığı bir Ramazan Bayramı'nı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bayramlar, bizi birbirimize bağlayan insani değerlerin ışığında dostluklarımızı pekiştirmek ve umutla geleceğe bakmak için eşsiz bir fırsattır. Bu bayramda, dargınlıkları bir kenara bırakıp gönüllerimizi sevgiyle buluşturalım. İhtiyaç sahiplerine destek olmayı ve yardımlaşma duygularımızı daha güçlü kılmayı unutmayalım.

Kartal Belediyesi olarak, tüm komşularımızın Ramazan Bayramını, huzur ve mutluluk içinde geçirebilmeleri adına gereken her türlü önlemi aldık. Bayram boyunca nöbetçi ekiplerimizle komşularımızın hizmetinde olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Arefe ve bayramın ilk iki günü düzenlediğimiz ücretsiz ring seferleriyle, komşularımızın kaybettikleri yakınlarını kabirleri başında ziyaret edebilmeleri için ulaşımlarını kolaylaştırmayı amaçladık. Ring araçlarımız Arefe günü ve bayramın 1. ile 2. günü Kartal Meydan'dan ücretsiz olarak hareket edecek.

Dilerim ki bu Ramazan Bayramı, sevginin, barışın ve huzurun kapılarımızı çaldığı; paylaşmanın ve hoşgörünün hayatımıza yön verdiği bir dönem olur. Tüm komşularımın Ramazan Bayramını yürekten kutluyor, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir bayram diliyorum."

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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