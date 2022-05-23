Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den taziye mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalet Kalkınma Partisi’nin Adana’da düzenlediği Gençlik Şöleni’ne katıldıktan sonra Konya’ya dönerken üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde’de kaza yapması sonucu vefat eden ve 4’ü ağır olmak üzere yaralanan 41 öğrenci için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Yüksel yayımladığı mesajda ;”Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları’nın Adana dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversiteli gençlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi