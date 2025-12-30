Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Yılın Son Günlerinde Saha Gezisi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2025 yılının son günlerinde ilçeye büyük değer katacak stratejik yatırımları yerinde incelemek amacıyla kapsamlı ve yoğun bir saha ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da eşlik ettiği bu anlamlı ziyarette, Kartal’ın modern çehresini tamamen değiştirecek önemli projelerin güncel durumu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, tüm gün mesailerini Kartal’ın cadde ve sokaklarında, yapımı hızla devam eden kritik projeleri titizlikle denetleyerek geçirdi. Erken saatlerde başlayan uzun soluklu programda, uzman teknik ekiplerden projelerin olumlu ilerleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alan heyet, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede başarıyla tamamlanması için talimatlar verdi.

Sosyal yaşamdan hayati altyapıya kritik duraklar

Kartal’ın stratejik yatırımlarının ziyaret edildiği program kapsamında ilk önemli durak, Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi oldu. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan prestijli merkezde kapsamlı incelemelerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, projenin mahalle sakinleri için fonksiyonel ve çok amaçlı bir sosyal buluşma noktası olacağını vurguladı. Ardından yeşil alan çalışmaları devam eden Karlıktepe Özgürlük Parkı’na geçen heyet, parkın kapsamlı çalışmalar ile çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Gezinin teknik açıdan önemli ayaklarından biri ise yoğun trafiğe sahip Kartal D-100 Karayolu Köprülü Kavşağı’ndaki stratejik güçlendirme çalışmalarıydı. Kamu güvenliğini artırmak adına devam eden incelemeler sırasında uzman yetkililer, deprem direnci ve kritik yapısal güçlendirme konularında detaylı teknik rapor sundu.

Kentsel dönüşüm ve cemevi ziyareti

Kartal’ın birincil gündemi olan deprem hazırlıkları kapsamında, Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanı özel olarak ziyaret edildi. Başarılı yerinde dönüşümün somut örneklerinden olan projeyi yerinde inceleyen Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara bir an önce kavuşmasının temel öncelikleri olduğunu kararlılıkla ifade etti. Programın son anlamlı durağı ise, Pir Sultan Abdal Cemevi oldu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Başkan Gökhan Yüksel, burada vatandaşlarla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’dan önemli açıklamalar

Saha gezisi sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Bugün Kartal’da gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı inceleme gezisi son derece verimli geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kartal’ın gelişimine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Özellikle D-100 Karayolu Köprülü Kavşağı’ndaki güçlendirme çalışmaları, hem ulaşım güvenliğini artıracak, hem de deprem dayanıklılığını en üst seviyeye çıkaracak. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ile omuz omuza çalışarak, ilçemizi İstanbul’un en modern ve yaşanabilir bölgelerinden biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2026 yılında da bu güzel işbirliğimiz artarak devam edecek. Hepinize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum.” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel: “Ekrem Başkanımızın emaneti Kartal’a sahip çıkıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise yaptığı değerlendirmede, “Kartal’ı hak ettiği geleceğe taşımak için 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yılın son günlerinde gerçekleştirdiğimiz bu saha gezisinde, Kartal’ımızın geleceğine yönelik hayata geçirdiğimiz projelerin gelişimini yerinde görmek bizleri ayrıca motive etti. Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi, komşularımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir merkez olacak. Karlıktepe Özgürlük Parkımız ise çocuklarımızın ve ailelerimizin nefes alacağı yeşil bir alan olarak hizmet verecek. En önemlisi, Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli konutlara kavuşturuyoruz. İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan’a ve ekibine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kartal’ı hak ettiği geleceğe taşımak için 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Komşularımıza söz veriyoruz, Kartal her geçen gün daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe olacak.”