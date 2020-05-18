Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 19 Mayıs mesajı

Başkan Yüksel, mesajında: ”Gençlerimizin, hayatın her alanında sorumluluk alarak söz sahibi olması, ülkemizin gelişmesi ve Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi açısından önemlidir.” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli Komşularım,

19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Kurtuluş Savaşımızın temellerini attığı, Sevr Antlaşması ile ülkemizi paylaşmak isteyen işgalci devletler ve işbirlikçilerine karşı milletimizin tek bir yumruk olduğu ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı gündür.

Ulusal egemenliğimizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının yolunu açan tarih olan 19 Mayıs 1919, vatanın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı adına atılan en önemli adımdır. Atatürk, bu önemli günü gençlere armağan etmiştir.

‘Hayallere Sınır Koyulmamalı’

Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, genç nüfusumuzdur. Gençlerimiz, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra kazandıkları bilgi, tecrübe ve hedefe yönelik hazırlıklarıyla her alanda bir yönetici olarak yaşadıkları kentte çok ciddi işlere imza atabilir.

O yüzden genç arkadaşlarım hayallerine sınır koymamalı ve kendilerine güvenmeli daima özgüvenlerini yükseltecek işlerin peşinden gitmelidirler. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek bilgi, eğitim, görgü, tecrübeyi birer pusula edinerek yaşamda karşılarına çıkacak fırsatları iyi değerlendirmelidirler.

‘Gençlere Yapılan Yatırımı, En Doğru Yatırım Olarak Görüyoruz’

Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimi konusunda yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Biz bu anlamda en büyük yatırımı insana yapıyoruz. Türkiye'nin en fazla kreşe sahip belediyesiyiz. Gençler arasında yüksek olan işsizlik sorununa, yeni dönemde hayata geçirdiğimiz Kartal Kariyer Merkezi ile el attık. Kartal Sanat Akademisi ve Kartal Satranç Akademisi’ni hayata geçirdik. Yapay zekâ atölyelerinin de yer aldığı Gençlik Ar-Ge merkezimizin planlama çalışmaları devam ediyor. Projelerimizi tamamladıkça teknoloji, spor ve sanat ile ilgili çok sayıda tesisi Kartallı gençlerin kullanımına sunacağız. Gençlere yapılan yatırımı, en doğru yatırım olarak görüyoruz ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz.

Bugün tüm dünyayı etkileyen Koronavirüse ( Covid -19 ) karşı omuz omuza büyük bir mücadele veriyoruz. Şartlarımız ağır, zorluklarımız çok, sıkıntılarımız büyük…

Ancak bunlar bizim gibi mücadeleci bir halkın altından kalkamayacağı meseleler değil! Çünkü mücadele gücümüzü büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından alıyoruz.

Vatanımıza manevi anlamını veren şehitlerimiz ve gazilerimizden alıyoruz,

Kurtuluş Savaşı’nın o yoksul ve onurlu duruşundan alıyoruz.

Mücadele ruhu ve gücümüzü gençliğimizden alıyoruz! Bu yüzden hep genceciktir Cumhuriyet!

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

İnanıyorum ki, milletçe bu zor günleri hep beraber atlatarak önümüzdeki yıllarda tüm Ulusal Bayramlarımızı Kartal’ın meydanlarında büyük bir coşkuyla kutlamak için buluşacağız."