Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 30 Ağustos kutlama Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesaj ile tüm Kartallıların ve ülkemizin bayramını kutladı.

Başkan Yüksel’in Zafer Bayramı’nın önemine dikkat çektiği mesajı şöyle;

Değerli komşularım;

Bugün, milletimizin ordusu ile birlikte bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele sonunda elde ettiği büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

30 Ağustos, yaşadığımız toprakları tekrardan bize vatan kılan, bağımsızlığıyla beraber onurunu da koruyan bir milli mücadelenin kutlu günüdür. Zafer, milletin kendi kaderini tayin etme hakkından vazgeçmediğini gösteren, bağımsız Türkiye’ye giden yolu açmıştır.

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de vatan topraklarımızdan düşmanın mevcudiyetinin silindiği bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsız yaşama onurunu elde etmesi açısından hayati önemdedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yapılan Büyük Taarruz’un eşsiz bir zaferle sonuçlanması, Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini, vatan toprağına göz dikenlerin, halkımızı esarete mahkûm etmek isteyenlerin ve büyük bir ulusu topyekûn ortadan kaldırmaya cüret eden emperyalist güçlerin ise hiçbir şartta emeline ulaşamayacağını bir kez daha göstermiştir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu büyük zaferi yaşatan tüm kahramanları, şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, siz kıymetli komşularımın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.