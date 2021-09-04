Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 4 Eylül mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yüksel, Ulusal Kurtuluş Şavaşı öncesi Misak-ı Milliye sınırları içinde vatanının bir bütün olduğunu, Türk Milleti’nin bağımsızlık, inanç ve kararlılığının alındığı şanlı tarihimizin en önemli adımlarından biri olan Sivas Kongresi’nde dünyaya “gücünü birlik ve beraberlik ruhundan, yıkılmayan bağımsızlık inancından alan milletlerin, varlığını ilelebet sürdürmekle ödüllendirildiği” mesajının verildiğini ifade ederek şu ifadelerde bulundu;

“Kıymetli Komşularım,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel oluşturan ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle "Bir ulusun kurtuluşunu hazırlayan" kararların alındığı Sivas Kongresi’nin, 102. yılını kutluyor olmanın, gurur ve kıvancını hep birlikte yaşıyoruz.

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ve parçalanamaz” vecizesini kendisine rehber edinmiş büyük bir kahramana ve sarsılmaz inancıyla bu büyük kahramanın peşinden giden bir milletin kurtuluş ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığı, 102 yıl önce Sivas’tan tüm dünyaya ilan edildi.

102 yıl önce bir kıvılcımdan doğarak, bir milletin birlik ve beraberliğini, manda ve himayeyi reddedişini, bağımsızlığına el sürdürmeyişini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve ebedi varlığına temel oluşturan sönmeyecek meşalenin ateşi, her geçen gün daha da büyümekte ve üzerinde yaşadığımız vatan toprağını ve milletimizi korumaktadır.

Şanlı tarihimizden öğrendiklerimiz bizlere gösteriyor ki gücünü birlik ve beraberlik ruhundan, yıkılmayan bağımsızlık inancından alan milletler, varlığını ilelebet sürdürmekle ödüllendirilir. Ne mutlu bizlere ki atalarımızın mücadelesi ve bu mücadelede göstermiş oldukları erdemler, bugün bizim en kıymetli kılavuzumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle millet egemenliğine dayalı, milli devletin inşasına giden yolda önemli adımların atıldığı Sivas Kongresi’nin 102. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.”dedi