  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediye Başkanı Yüksel, acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı
Güncelleme:

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın, hayatını kaybeden babası Halil Karaca için Kartal Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Karaca ailesine taziyelerini sunarak gazeteci Murat Karaca’ya da baş sağlığı diledi.

Cenaze namazına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars, Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Yasin Ünder, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çok sayıda basın mensubu ile birlikte Karaca ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. 

Cenazeye katılarak Karaca ailesine taziyelerini sunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gazeteci Murat Karaca’ya da baş sağlığı diledi.

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın babası Halil Karaca, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Merhum Halil Karaca’nın cenazesi, Kartal Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın izleyicinin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu ''ilişki'' sorusu ''pes'' dedirtti Kadın izleyicinin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu ''ilişki'' sorusu ''pes'' dedirtti Acun Ilıcalı 400 milyonluk soru üzerine hangi partiye oy verdiğini açıkladı Acun Ilıcalı 400 milyonluk soru üzerine hangi partiye oy verdiğini açıkladı En uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte güncel faiz oranları En uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte güncel faiz oranları İki aylık eşini satırla katleden cani koca cinayetin nedenini açıkladı İki aylık eşini satırla katleden cani koca cinayetin nedenini açıkladı İki il arası seyahat süresi 3,5 saate inecek İki il arası seyahat süresi 3,5 saate inecek Akşener hakkında olay iddia: ''Eski yol arkadaşını MASAK'a şikayet etti'' Akşener hakkında olay iddia: ''Eski yol arkadaşını MASAK'a şikayet etti'' İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Bu ilçelere elektrik verilemeyecek İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Bu ilçelere elektrik verilemeyecek Taşıt kredilerinde, vadeler, faizler ve kredi tutarları bir kez daha değişti! Taşıt kredilerinde, vadeler, faizler ve kredi tutarları bir kez daha değişti! Altında baş döndüren hareketlilik sonrası uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Altında baş döndüren hareketlilik sonrası uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti
Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın'ın gizemli sevgilisi belli oldu Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın'ın gizemli sevgilisi belli oldu Allah kahretsin! Gıdadaki mide bulandıran rezalet büyüyor! Allah kahretsin! Gıdadaki mide bulandıran rezalet büyüyor! Yeni af mı geliyor ? Bakan Tunç'tan beklenen açıklama geldi Yeni af mı geliyor ? Bakan Tunç'tan beklenen açıklama geldi Halk TV'deki ROK depremi sonrası Fatih Altaylı'dan sürpriz hamle Halk TV'deki ROK depremi sonrası Fatih Altaylı'dan sürpriz hamle Türkiye'nin tam 13 yıldır tamamlanamayan tüneli: Hem vatandaş, hem de doğa mağdur! Türkiye'nin tam 13 yıldır tamamlanamayan tüneli: Hem vatandaş, hem de doğa mağdur! Emeklilere kötü haberi Erdoğan verdi; yanıtı tepki çekti! Emeklilere kötü haberi Erdoğan verdi; yanıtı tepki çekti! Hayranları şaşkın... Harry Potter yıldızı OnlyFans hesabı açtı Hayranları şaşkın... Harry Potter yıldızı OnlyFans hesabı açtı Doğum kilolarından kurtulan Adriana Lima'nın geri dönüşü olay oldu Doğum kilolarından kurtulan Adriana Lima'nın geri dönüşü olay oldu MHP'den Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a ''kurucu önder'' sözleri için dikkat çeken açıklama MHP'den Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a ''kurucu önder'' sözleri için dikkat çeken açıklama Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanma nedeni belli oldu Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanma nedeni belli oldu