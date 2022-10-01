Kartal Belediye Başkanı Yüksel Bitlis Gecesi Şenliği’ne Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bu yıl 4. kez düzenlenen Bitlis Gecesi Şenliği’ne katıldı.

Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Başkan Yüksel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Beşir Aslanargun, eski meclis üyelerinden Selahattin Aksan, Anadolu Yakası Siirtliler Derneği Başkanı Ekrem Akyıldız, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Bitlisli vatandaşlar katıldı.

Bitlisli sanatçıların ve halk oyunları ekibinin sahne aldığı gecede Nejla Tiyenşan Eker’e ve halk oyunları hocası Cafer Elmas’a plaket ve çiçek takdim edildi. Gecede folklor ekibi ve sanatçıların performansına vatandaşlar gece boyunca halaylar çekerek eşlik etti.

Sahnede kısa bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bitlislilerin bir araya geldiği bu özel geceye katılmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sanatı ve kültürü ortaya çıkaran, Bitlis’in güzelliklerini ortaya koyan halk oyunlarının da yer aldığı keyifli bir gece geçirdiklerini kaydeden Kartal Belediye Başkanı, tüm Bitlislere selam ve sevgilerini iletti.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından devam eden şenlikte sanatçılar birbiri ardına sahne alarak geceye renk kattı.