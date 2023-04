Kartal Belediye Başkanı Yüksel: ''Depreme Hazırlık Noktasında Kaybedecek Vaktimiz Yok''

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Meclisi 8.Dönem 4.Toplantı yılı Nisan ayı ilk oturumunda, depreme hazırlık noktasında kaybedecek vaktin olmadığını vurguladı.

2022 yılı denetim ve faaliyet raporu görüşmeleri öncesinde bilgilendirme yapan Başkan Gökhan Yüksel, mecliste bir sunum gerçekleştirdi. Göreve geldiği tarihten itibaren ilçe genelinde belediye olarak yapılan deprem ve dönüşüm ile mevcut bina stokuna yönelik çalışmalarla ilgili barkovizyon eşliğinde bir sunum yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel, "Peş peşe yaşadığımız depremler, milletçe huzurumuzu bozuyor ve acı veren hadiselere neden oluyor. Bu anlamda depreme hazırlık noktasında artık kaybedecek hiç vaktimiz yok. Devlet ve millet olarak hep birlikte çalışıp üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz." dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, sunumu sırasında yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz felaketin ardından yeni felaketler yaşamamak için atılması gereken adımlar var. Kartal'da şimdiye kadar attığımız adımlar ve atılması gereken adımların hızının artırılması için her birimize düşen sorumluluklar ve daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini hatırlamak adına bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kartal'da yaklaşık 27 bin bina mevcut. Kartal için dijital ortamda, çeşitli sistemlerle geçmiş dönem yapıların ruhsatların taranması noktasında hala çalışmaların devam ettiğini belirtmekle birlikte 2000 yılı öncesi bina sayımız 17 bin civarında. Dolayısıyla 2000 yılından önce olan bina sayısının hala ne kadar yüksek olduğunu her birimiz unutmamalıyız. 99 yılı öncesi yapılan binalardaki risk durumunu teknik arkadaşlar çok daha iyi bilirler ama her birimiz biliyoruz ki, riskli bina tanımı yapılırken ilk soru, "Depremden önce mi yapıldı binanız? Depremden sonra mı?"

2011 yılında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Kartal, kentsel dönüşüm yasasını uygulamak amacıyla ilk müdürlük kuran ve kentsel dönüşüm yasalarını en iyi uygulayan belediyelerden biri. Bu da bizim için avantaj. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra Kartal'da 5 bin 550 binada risk analizi yapılmış, karot numunesi alınmış ve bu karot numunesine göre riskli olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla bu 5 bin 550 binanın 4 bin 969 adedi bürokrasisi tamamlandıktan sonra yıkılmış. Henüz yıkılmayanlar ise hukuki süreci devam eden ve bürokrasisi tamamlanmayanlardan oluşuyor.

Biz 6 Şubat 2023'te bir depremle karşı karşıya kaldık. Fakat biz Kartal olarak 6 Şubat'ı daha önce de yaşadık. 6 Şubat 2019'da Orhantepe Mahallesi'nde Yeşilyurt Apartmanında... 6 Şubat 2019'u yaşadıktan sonra biz bazı radikal kararlar aldık. Gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme ve teşviklerle yüzlerce bina riskli yapı tespit raporu alırken, bazı binalarda ise kendileri başvurmadıkları halde re'sen işlem yaptık.

Çalışmaları hızlandıran bir çalışma ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışma ile gerçekleşti. İBB'nin hızlı tarama yöntemiyle 628 adet bina tarandı. Bu binalardan 101 tanesi riskli sonuca sahipti. Bu binalarda da re'sen işlem başlattık.”