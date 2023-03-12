Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Güçlendirme ve Dönüşüme Hız Vermek Zorundayız

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Örgütü’nün, ‘İstanbul ve Deprem Gerçeği, İlçemizde Afet Yönetimi ’konusunun da gündeminde yer aldığı “BAŞLIYORUZ ” başlıklı örgüt toplantısına katılarak sunum eşliğinde konuşma yaptı.

Deprem sonrası tüm çalışma ve hizmetlerini olası bir depreme hazırlık üzerine planladıklarını ve Kartal’da riskli yapıların tespiti, güçlendirme ve dönüşümü çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek “ Çünkü ne yazık ki İstanbul depremi kapıda, Üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla beraber hareket ediyoruz. Kartal’daki tüm riskli yapıların tespiti ile güçlendirme veya dönüşüm için çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Depremin, bir Türkiye gerçeği olduğunu hepimiz ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettik ve etmeye devam ediyoruz.” Dedi

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin tüm kadrolarıyla depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olduğunu ve orada ki vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesinde görev aldığını ifade ederek belediye olarak da bunda sonra olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyesi ve CHP üyesi katıldı.

Toplantı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanların anısına, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın devamında, Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı çalışmaları ve beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir sunum gerçekleştirdi.

“Arama- Kurtarma Ekibi Kuran İlk Belediyelerden Biriyiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nın depremin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, bölgede kurtarma çalışmalarında aktif rol aldığına dikkat çekti.

Başkan Gökhan Yüksel; “İstanbul’da, Sivil Savunma ekiplerini ilk kuran belediyelerden biriyiz. Arama kurtarma personelimiz, uzun yıllardır bu noktada eğitimler alıyordu. Depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren hemen harekete geçtik. Arkadaşlarımız, acilen depremin vurduğu bölgelere giderek, arama kurtarmada aktif rol aldı. Tüm gücüyle, deprem bölgesinde çalışan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“İlk Andan İtibaren En Hızlı Şekilde Organize Olduk”

Kartal Belediyesi’nin depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmaları için organize olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel; “Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, Kartal’da tüm yardımseverler ile birlikte bölgeye yardım tırları göndermek için organize olduk. 90’dan fazla yardım tırını en hızlı şekilde, depremzedelerimize ulaştırdık. Depremzedelerin yardım çığlığına en hızlı şekilde ulaşmak bizler için çok önemliydi.” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki tüm illerde, depremden etkilenen vatandaşlara yardım götürdüklerine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Hatay’da bir Afet Koordinasyon Merkezi kurduğunu ve ekiplerin tüm gücüyle hala çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“90 Bin İnsanımızın Riskli Yapısını Dönüştürdük”

Başkan Gökhan Yüksel, sunumun devamında, Kartal Belediyesi’nin beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarını da anlattı. Deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde, bugüne kadar 90 bine yakın insanın riskli konutlarının dönüştüğünü ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Kartal’da yaklaşık 27 bin yapı var. Bugüne kadar, deprem dönüşüm çalışmalarımız sayesinde 90 bin insanımızın konutlarının dönüşümünü sağladık. Şimdi, dönüşüm çalışmalarımıza daha da hız vermek zorundayız. Çünkü ne yazık ki İstanbul depremi kapıda. Üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla beraber hareket ediyoruz. Kartal’daki tüm riskli yapıların tespiti ile güçlendirme veya dönüşüm için çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Depremin, bir Türkiye gerçeği olduğunu hepimiz ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettik ve etmeye devam ediyoruz.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında Türkiye’yi yasa boğan depremler boyunca, tüm gücüyle görev alan tüm Kartal Belediyesi personeline teşekkürlerini sundu.

Toplantının devamında, CHP üyeleri söz alarak, deprem ve afet çalışmalarıyla ilgili öneri ve tespitlerini aktardı.