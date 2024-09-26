Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle buluştu

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmalarının’ adresi Hürriyet Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin katıldığı, Kartal’ın beş yıllık yol haritasının Kartallılar ile birlikte belirlendiği toplantıya katılım yüksek oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında başlattığı ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden 'Mahallemi Dinliyorum' toplantısı Hürriyet Mahallesi Yıldıray Çınar Parkı’nda yapıldı. Kartal’ın 20 mahallesinde 2024-2029 Stratejik Plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmalara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Hürriyet Mahalle Muhtarı Onur Sondaş, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, Karlıktepe Mahalle Muhtarı Barış Korkmaz ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği ‘Mahallemi Dinliyorum’ buluşmasında vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı. Vatandaşlar daha sonra mikrofonu alarak sorularını ve fikirlerini belirtti. Kayıt altına alınan soru ve görüşleri dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ve her kesimden mahallelinin sorularını iletmesinin ardından, vatandaşların arasına oturan Başkan Yüksel, sorulara cevap vermek üzere yerinden kalkarak başkan yardımcılarının bulunduğu alana geçti.

Komşularımızın Önceliğini Belirlemek İçin Bu Buluşmaları Yapıyoruz

Tüm soru, talep, öneri ile görüşlerin kayıt altına alındığını ve değerlendirileceğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şöyle konuştu; “İlk dönemde 2019’da komşularımızla buluşup bir açık mikrofon etkinliği yapmıştık. Bu dönemde -önümüzde 5 yılla alakalı hangi konulara odaklanmamız gerekiyor- diyerek mikrofonu size vermiş olduk. Vatandaşın önceliğini anlamak için bu buluşmaları yapıyoruz. Ortaya çıkan tabloda birçok komşumuzun yeni bir yaşam alanı, yeni park ve mevcuttaki parkların güzelleşmesi taleplerinin başında geliyor. Tabi ki dirençli kentler, güvenli kentler, kentsel dönüşümle alakalı kaygılar yine ön planda.

Dönüşüm Konusundaki Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyemizle; KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi olarak bir protokol imzaladık ki, kentsel dönüşüm sürecinde bir mesafemiz var. Fakat bunu daha da hızlandırmak için, komşularımızı doğru bir rehberlikte buluşturabilmek için böyle bir protokol imzalamış olduk. Mahalleniz de bir Kaper Sitesi vardı. Kangrene dönmüş bir sorunu KİPTAŞ marifetiyle çözüme ulaştırdık. Yine Metem Birlik Sitesi’nin dönüşümüyle ilgili KİPTAŞ önemli bir rol oynadı. Bunların sayısını artırmak için bugün bir protokol daha imzaladık. Büyükşehir belediyemizin dönüşümdeki katkıları, mali desteği, bakanlıktan alınabilen destekleri, bürokrasiyi organize etmek ve bu protokolden sonra da komşularımızı daha fazla dönüşüm konusunda yönlendirmek konusunda gayretimizi artıracak adımlar atıyoruz. Maliyetlerin artması ile azalan dönüşüm hızını artırmak konusunda çabalıyoruz.

Yine bize iletilen lokal sorunlar ile ilgili hızlı adımlar atabilmek için öncelikle iletişime önem veriyoruz. Farkında olmaya büyük önem veriyoruz. Kayıtlarımızı yenilemekte revize etmekte ve özellikle engellilerin yaşadığı sorunlar konusunda adım atmakta kararlıyız. Biz her ay düzenli olarak muhtarlarımız ile buluşuyoruz ve orada tüm sorunları masaya yatırıyoruz. Geçtiğimiz 6 yılda İSKİ ile birlikte Kartal’ın merkezinden başlayıp ana caddelere yağmur suyu hatlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu mahallede de bazı ana caddelerde olmayan yağmur suyu altyapısını yaptık. Ana caddeleri bitirdikten sonra tabi ki ara sokakları da yapmaya başladık.

Yeni Park Adımlarımız ve Yeni Yaşam Alanları Planlarımızda Var

Sokak hayvanları ile ilgi yeni merkezi bu mahallede açtık ama biliyoruz ki, yetmez. Bu hizmeti barınak ile taçlandırmak lazım. Geçtiğimiz dönem bu yatırımı gerçekleştiremedik çünkü onay alamadık. Bu dönem bu yatırımı tamamlayacağız ve Tuzla’daki barınağımızı hayata geçirmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bölgede yeni bir kreşimiz tamamlanmak üzere. Yeni park adımlarımız da var, yeni yaşam alanları planlarımız da. AYEDAŞ ile ilgili daha yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Aydınlatma konusu onlarda ama bu konudaki yoğun talebi kendi baskımızı da ekleyerek onlara iletip sorunun çözümünü sağlayacağız. Mahallede yatırımını bitirdiğimiz parklarda yoğun vandalizm yaşıyoruz. 2 gün önce bitirdiğimiz oyun grupları kırılıyor ve yakılıyor. Parkları korumada da mahalleden destek bekliyoruz. Özellikle merkezi parklara kamera sistemini kurma konusunda çalışma başlattık. Özellikle vandalizm çok canımızı sıkıyor. Örneğin Gökkuşağı Parkı’nın bitirildikten 2 hafta sonra kullanılamaz hale gelmesi bizleri üzüyor. Tabi ki kırılmıyoruz, küsmüyoruz ama mahalle halkının da bu parklara giderek sahiplenmesini diliyoruz.”