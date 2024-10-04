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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
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Marmara Belediyeler Birliği’nin ikinci meclis toplantısı, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de toplantıya birliğin Encümen Üyesi olarak katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Marmara Bölgesindeki belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı. Meclis toplantısı öncesi gerçekleştirilen özel oturumda AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, ulusal ve bölgesel düzeydeki afet planlarını içeren sunumlar gerçekleştirdi. Özellikle Marmara Bölgesi'ni tehdit eden deprem ve diğer afet senaryolar değerlendirildi. Bölgedeki risklerin en aza indirilmesi için alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

MBB 2025-2029 Stratejik Plan Görüşüldü

Sunumların tamamlanmasının ardından Marmara Belediyeler Birliği Meclisi, 2025-2029 Stratejik Planı ve bütçe görüşmeleri gibi önemli gündem maddelerini ele aldı. Ayrıca, MBB'nin uluslararası kuruluşlara üyelik süreci, cinsiyet eşitliği planının uygulanması ve iş birliği protokollerinin imzalanması gibi konular da meclisin onayına sunuldu.

Encümen Toplantısı Yapıldı

Meclis toplantısının ardından encümen toplantısına geçildi. MBB Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlık ettiği toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yer aldı. Toplantıda, bölgedeki afet yönetimi ve yerel hizmetlerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Gökhan Yüksel: Ortak akılla hareket ederek afetlere hazırlıklı olmalıyız

Toplantı hakkında açıklama yapan Başkan Yüksel, “Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı Olağan 2. Meclis Toplantısı’nda, Bursa Belediye Başkanımız ve Birlik Başkanımız Mustafa Bozbey’in başkanlığında bir araya geldik. Toplantımızın özel oturumunda, ulusal, bölgesel ve kentsel afet planları arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği ‘Afet Yönetimi’ konusu ele alındı. Afet yönetimi, tüm belediyelerin öncelikli konusu olmalıdır. Bu nedenle, bugün gerçekleştirilen toplantının önemi daha da büyük. Ortak akılla hareket ederek afetlere hazırlıklı olmalıyız. Meclis oturumunun ardından, Marmara Belediyeler Birliği’nin Ekim ayı encümen toplantısını da gerçekleştirdik. Meclis ve encümen toplantısında aldığımız tüm kararların bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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