Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Başkan Yüksel, eğitim öğretim döneminin son günü ilk önce Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda düzenlenen karne şenliğine, ardından da Kartal Belediyesi kreşlerindeki öğrencilerin karne törenine katıldı.

2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerine kavuşan öğrencileri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yalnız bırakmadı. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ile birlikte Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda düzenlenen karne şenliğine katıldı. Eğitim dönemini bitiren öğrenciler karnelerine kavuşurken, bu özel günde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi ve sergiledikleri birbirinden güzel gösterileri izledi.

Kartal Belediyesi’nin 14 Kreşinde Karne Heyecanı Yaşandı

Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrenciler, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Başkan Gökhan Yüksel, ilkokul hayatına geçen çocukları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kreş öğrencileri, karnelerini büyük bir sevinçle aldı. Kartal Belediyesi’nin 14 kreşinde eğitim gören öğrenciler için her bir kreşte ayrı ayrı karne töreni düzenlendi. Kreş öğrencilerinin karne sevincine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere, Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars, Olcay Özgön, Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş ortak oldu.

Kreş Öğrencileri Karnelerini Başkan Gökhan Yüksel’in Elinden Aldı

Kartal Belediyesi’ne bağlı Atalar Merkez ve Kastamonu’lu Şerife Bacı Kreşlerini ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, kreş öğrencilerinin mutluluğunu paylaştı. Karne törenine katılarak, çocukları ve velileri bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Eğitim hayatlarının ilk adımını tamamlayarak ilkokula başlayacak olan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yüksel, çocuklara karnelerini de dağıttı. İlk karne heyecanını yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin kreşlerindeki eğitim ve öğretim döneminin çocuklar için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Karne heyecanının yaşandığı diğer kreşleri de Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ziyaret ederek minik öğrencilerin karnelerini verdi. Düzenlenen törenler ile ilk karnelerine kavuşan miniklerin heyecanı ise görülmeye değerdi.