Kartal Belediye Başkanı Yüksel, okul aile birliği başkanları ve Kadın Meclisi üyeleri ile buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki ilk ve ortaokullarda faaliyet gösteren okul aile birliği başkanları, Kartal Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyeleri ile Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Katılımcı kadınlara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin çocuklara ve onların eğitimine yönelik katkıları ile eğitim kurumlarına verdikleri desteklerden bahsederek: “Çalışmalarımızın tamamının merkezinde çocuk var, ortaklarımız ise siz anneler ve kadınlarsınız. Aramızdaki iletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olur. Bugünkü konu başlığımız ‘Kadının Gücü’ bundan sonra yapacağımız toplantılarda da neler yapabileceğimizi konuşmuş olacağız.” dedi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal bölgesindeki 25 ilkokul ve ortaokulun okul aile birliği başkanları, Kartal Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyeleri için önemli bir toplantı organize etti.

Başkan Gökhan Yüksel: “’Kadının Gücü’ Temalı Toplantılarımız Devam Edecek”

Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, okul aile birliği başkanları, Kadın Emeği Pazarı katılımcıları ve Kartal Kadın Meclisi üyelerine kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel konuşmasında şunları dile getirdi: “Burada fedakâr bir ekip ve emek görüyorum. Okul aile birliği üyelerinin gönüllü olarak verdikleri emeği saygıyla anıyorum. Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyelerini de saygıyla selamlıyorum.

Okul aile birliği başkanları ile müdürlerimizin de yer aldığı buluşmalar yapıyoruz. Okullarımızın iyileştirmeleri sürekli güncellenen bir konu, bunu biliyoruz. Yaptığımız her işten tabii ki herkesin haberi olmuyor. Farklı farklı müdürlüklerimizin yürüttüğü organizasyonlar oluyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 1. sınıflara yönelik yürüttüğü ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması var. Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak paydamız var. Kartal Belediyemizin bir Sanat Akademisi var. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde; keman, piyano, çello, gitar vb. pek çok bölüm var, konservatuvara hazırlık gibi düşünebilirsiniz... Müzik öğretmenleri ile de böyle bir paydamız var, yetenekli buldukları çocukları yönlendirmelerini istiyoruz; çünkü biz bunu Kartal’ın çocukları için yapıyoruz. Yaptığımız her hizmet, onlar için ve o yüzden en çok sizin bilmeniz gerekiyor. Satranç Akademisi’nden tutun, Makina Hangar’daki atölyelere değin birçok ortak çalışmamız var.

Bunları en çok bilmesi gereken ekip ile beraberiz şu an. Çalışmalarımızın tamamının merkezinde çocuk var, ortaklarımız ise siz anneler ve kadınlarsınız. Aramızdaki iletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olur. Bugünkü konu başlığımız ‘Kadının Gücü’ bundan sonra yapacağımız toplantılarda da neler yapabileceğimizi konuşmuş olacağız.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, özellikle şiddet konularında mutlaka iletişime geçilmesi gerektiğini belirterek kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. Kadına yönelik gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddet konularında zarar gören kişilerin ve velilerin mutlaka bildirilmesi gerektiğini ifade eden Kars, bu konuda kadınların birlikte çok daha güçlü olduklarını söyledi.

Son olarak bir konuşma gerçekleştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ve hayata geçirdiği pek çok hizmet ve projeyi tek tek anlatarak bunlara katılımın artırılması ve duyurulması konusunda kadınlardan destek istedi.

Kadınlardan ve özellikle kadın meclisinden gelen her türlü talep, öneri, istek ve iş birliği teklifini sıcak bir şekilde değerlendirerek hemen uygulamaya geçirmek için ekip arkadaşlarıyla oldukça istekli çalıştıklarını belirten Karacan, kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla da çalışmalarının yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirtti.