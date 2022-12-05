Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Tokat ve Tuncelili Hemşehrilerle Tanıtım Günlerinde Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri ile aynı tarihlerde Maltepe Fuar Alanında düzenlenen Tunceli Tanıtım Günlerine katılarak vatandaşlar ve stant açan esnafla bir araya geldi.

İlk ziyaretini Tunceli Tanıtım Günlerinin yapıldığı Maltepe Fuar Alanına gerçekleştiren Başkan Yüksel, tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve Tunceli’ye özgü birçok ürünün sergilendiği stantları gezerek İstanbul’da yaşayan Tuncelililer ve esnafla bir araya geldi.

Tunceli Tanıtım Günlerinin açılışına; Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Tunceli Milletvekili Polat Şaroglu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Stantları gezerken yöresel yemeklerin de tadına bakan Başkan Yüksel, vatandaşlar ile uzun süre sohbet etti. Ziyaret esnasında Başkan Yüksel'e Anadolu Yakası Dersimliler Derneği Başkanı Ali Rıza Karakuş, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar ile Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler eşlik etti.

Maltepe’den ayrıldıktan sonra Yenikapı’da düzenlenen Tokat Tanıtım Günlerine katılan Kartal Belediye Başkanı, burada da Tokat’ın kültürel, tarihi, doğal güzellikleri ile yöresel, gastronomi ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek gezerek Tokatlı hemşehrilerle sohbet etti ve esnafa bereketli kazançlar diledi. Burada da Başkan Gökhan Yüksel’e Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi eşlik etti.

Her iki etkinlikte de hemşehri derneklerinin başkanları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ziyaretinden ve derneklere olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.