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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, yeni eğitim öğretim yılının açılışında öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, yeni eğitim öğretim yılının açılışında öğrencileri yalnız bırakmadı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 – 2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Kartal Nihan Erim İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Yüksel, öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve velilere başarılar dileyerek, “Geleceğin teminatı öğrencilerimiz ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize heyecan ve başarı dolu bir yeni eğitim-öğretim yılı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan tören şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kartal Nihat Erim İlkokulu Müdürü İbrahim Kesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç’ın; protokol, veliler ve öğrencilere hitap ettikleri konuşmalarıyla devam eden tören minik öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri ile devam etti.

Protokolün ve velilerin ilgiyle izlediği gösterilerin ardından 4. ve 1. sınıf öğrencilerinin yer aldığı bayrak devir teslimi gerçekleştirildi. Tören; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve ilçe protokolünün sembolik olarak ders zilini çalmasıyla sona erdi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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