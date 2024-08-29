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Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli komşularım,

102 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan zafer ile perçinlenmiştir. Tarihte ender rastlanan bir kahramanlık destanıyla elde edilen bu Büyük Zafer, ülkemizdeki işgali sona erdirmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kesin bir askeri zaferle noktalanmasını sağlamıştır.

 Esareti kabul etmeyen milletimizin, tüm zorluklara karşı gösterdiği özgürlük iradesi, vatanseverlik ve kahramanlık sayesinde kazanılan bu zafer, yeni ufukların açılmasına öncülük etmiştir. Büyük Zafer, milletimizin kendi kaderini belirleme hakkından vazgeçmediğini kanıtlamış ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır.

 30 Ağustos, yaşadığımız toprakları yeniden bize vatan kılan, bağımsızlığımızla birlikte onurumuzu da koruyan milli mücadelenin kutlu günüdür. 30 Ağustos'ta kutladığımız Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen bir milletin, tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla kazandığı onurlu bir mücadeledir. Tarihten aldığımız mirasla, millet olarak en büyük amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve ilkelerine bağlı kalarak, büyük mücadelelerle kurulan güzel ülkemizi daima korumaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve umutla kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kartallı komşularımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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