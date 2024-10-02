Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevine ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek uzun bir süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, onların ellerini öperek herhangi bir istek ya da şikayetlerinin olup olmadığını sordu. Ziyaret esnasında düzenlenen etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine müzik dinletisi yapılarak, bir pasta kesimi gerçekleşti ve karanfiller dağıtıldı. Başkan Gökhan Yüksel'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, ziyaret ve düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

“Onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz”

Huzurevi ziyareti hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi ziyaret ettim. Geleceğimize ışık tutan ve tecrübeleriyle hayatımıza değer katan büyüklerimizin daima yanında olacak, onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.