  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
Güncelleme:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede 16 milyonluk nüfusu ile mega kent olan İstanbul’daki çalışmalarında Vali Gül’e kolaylıklar dileyen Başkan Gökhan Yüksel’e, İstanbul Valisi Davut Gül de nazik ziyareti için teşekkür etti.

Vali Gül’e; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koordineli çalışmalar neticesinde Kartal’ın altyapı sorununu büyük oranda çözdüklerinden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da dün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımla, 30 bin metrekarelik alanda temeli atılan 650 Milyon Liralık dev İçme Suyu Projesi’ni ve Kartal’da hayata geçirmeyi planladıkları diğer projeleri anlattı.

Ziyarette İstanbul ve Kartal’a dair pek çok farklı konunun yanı sıra; mevcut sorunların çözüm önerileri de görüşüldü. 

Görüşmenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, misafirperverliklerinden dolayı İstanbul Valisi Davut Gül’e teşekkür ederken, İstanbul Valisi de Başkan Yüksel’e görevinde başarılar diledi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yeraltı sesleri için ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yeraltı sesleri için ilk açıklama Geleneksel trafik ışıkları yerine 4 ışıklı yenileri geliyor Geleneksel trafik ışıkları yerine 4 ışıklı yenileri geliyor Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Sahilde, piknikte, araç içinde... Valilikten topyekün alkol yasağı geldi Sahilde, piknikte, araç içinde... Valilikten topyekün alkol yasağı geldi Kaçak Afgan'ın üstünden çıkan belge ''pes'' dedirtti Kaçak Afgan'ın üstünden çıkan belge ''pes'' dedirtti Bu bakkalın içine giren şaşıp kalıyor Bu bakkalın içine giren şaşıp kalıyor Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren kız çocuğuna gözaltı Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren kız çocuğuna gözaltı 1,5 Milyon TL altındaki en ucuz 0 km otomobiller belli oldu 1,5 Milyon TL altındaki en ucuz 0 km otomobiller belli oldu