Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede 16 milyonluk nüfusu ile mega kent olan İstanbul’daki çalışmalarında Vali Gül’e kolaylıklar dileyen Başkan Gökhan Yüksel’e, İstanbul Valisi Davut Gül de nazik ziyareti için teşekkür etti.

Vali Gül’e; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koordineli çalışmalar neticesinde Kartal’ın altyapı sorununu büyük oranda çözdüklerinden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da dün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımla, 30 bin metrekarelik alanda temeli atılan 650 Milyon Liralık dev İçme Suyu Projesi’ni ve Kartal’da hayata geçirmeyi planladıkları diğer projeleri anlattı.

Ziyarette İstanbul ve Kartal’a dair pek çok farklı konunun yanı sıra; mevcut sorunların çözüm önerileri de görüşüldü.

Görüşmenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, misafirperverliklerinden dolayı İstanbul Valisi Davut Gül’e teşekkür ederken, İstanbul Valisi de Başkan Yüksel’e görevinde başarılar diledi.