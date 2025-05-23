Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den yangından etkilenen aileye destek ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Esentepe Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangının ardından evi zarar gören aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağrı Sokak üzerinde yer alan bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, Kartal Belediyesi ve ilgili kurumların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının ardından, Kartal Belediyesi ekipleri, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda bölgeye intikal ederek temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızla gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında aileyle bir süre görüşen Başkan Gökhan Yüksel, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Zor bir süreç, ama Kartal Belediyesi olarak komşularımızın her zaman yanındayız. Umarım böyle acı olayları bir daha yaşamayız.”

Ziyarette Başkan Yüksel’e, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal Meclis Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.