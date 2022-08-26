Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi Ön Kayıtları Başladı

Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi, 2022-2023 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı.

Kartallı gençlerin hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, farklı yönlerini keşfedebilmeleri, hayallerindeki mesleği yapabilmeleri amacıyla hizmet veren Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi, 2022-2023 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı.

16 yaş ve üstü öğrencilerin özel yetenek sınavı ile kabul edildiği Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi'nin özel yetenek sınavı, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5. Kat Tiyatro ve Drama Sınıfı’nda yapılacak. Ön kayıtlar için son tarih ise 21 Ekim 2022 Cuma günü.

Oyuncu adayları yetenek sınavında hazırladıkları bir komedi ya da dram parçası, bir şiir ve bir şarkı ya da türkü söyleyecek. Özel yetenek sınavını geçen öğrenciler, ücretsiz ve iki yıl sürecek kapsamlı bir drama ve oyunculuk eğitimi almaya hak kazanacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, www.kartal.bel.tr adresini ziyaret edebilir, ön kayıtlar ve yetenek sınavı ile ilgili bilgi almak için ise 0216 280 67 12-13 ve 0216 280 67 17 numaralı hattı arayabilirler.