Kartal Belediye Tiyatrosu, Dünya Tiyatrosunu Sahneye Taşımaya Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Tiyatro Akademisi Oyunculuk Atölyesi oyuncuları, dünya tiyatrosunun unutulmaz eserlerini sahneye taşımaya devam ediyor.

Alman şair, tiyatro yazarı Bertolt Brecht’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Erdal Yıldırım’ın üstlendiği, ‘Adam Adamdır’ adlı tiyatro oyunu Kartallı seyircilerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Ocak ayı kültür-sanat programı kapsamında, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen oyuna çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Kartal Belediyesi Tiyatro Akademisi Oyunculuk Atölyesi oyuncuları; Derya Ağaoğlu, Ebrar Nas, Aliye Ateş, Berke Ahmet Dölen, Dicle Kavlak, Murat Ağaç, Esma Can, Esra Demir, Zeynep Korkmaz, Gökçe Aktaş, Mazlum Doğan, Kübra Güneş, Sevda Küpeli, Murat Macit, Tuncay Tan ve Birsel Kantarcıoğlu’nun rol aldığı oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 90 dakika süren ve iki perde olarak sahnelenen oyunda; İrlandalı yükleme işçisi Galy Gay’in kilkao barakalarında 1925 yılında geçirdiği değişimin öyküsü anlatılıyor.

Yönetmen Yıldırım’dan Tiyatro Severlere Teşekkür

Oyunun yönetmeni sanatçı Erdal Yıldırım, tüm tiyatro severlere teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi Tiyatro Akademisi Oyunculuk Atölyesi olarak, dünya tiyatrosunun önde gelen oyunlarını Kartallı seyircilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün, Bertolt Brecht’in unutulmaz oyunlarından, ‘Adam Adamdır’ adlı oyunu sahneye taşıdık. Bizleri bu gece yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İrlandalı Yükleme İşçisi Galy Gay’in Değişim Hikâyesi

Bertolt Brecht tarafından 1925 yılında Almanya’nın endüstrileşme ortamında yazılmış ve epik tiyatronun en yetkin örneklerinden biri olarak gösterilen oyunda, İrlandalı yükleme işçisi Galy Gay’in işgal ortamında yaşadığı değişim ele alınıyor. Emperyalist işgalin gerçekleştiği bir ortamda, bireyin çaresizliği ve değişimi sahneye taşınıyor.