Kartal Belediye Tiyatrosu Ön Kayıtları Başladı

15 yaş ve üstü öğrencilerin özel yetenek sınavı ile kabul edildiği Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi'nin yetenek sınavı 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 10.00'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak. Ön kayıtlar için son tarih ise 18 Ekim 2019.

Oyuncu adayları yetenek sınavında hazırladıkları bir komedi ya da dram parçası, bir şiir ve bir şarkı ya da türkü söyleyecek. Özel yetenek sınavını geçen öğrenciler, ücretsiz ve iki yıl sürecek kapsamlı bir drama ve oyunculuk eğitimi almaya hak kazanacak.

Ön kayıtlar ve yetenek sınavı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'ni (0216 280 67 17) arayabilirler.













