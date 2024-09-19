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Kartal Belediye Tiyatrosu oyunculuk bölümü ön kayıtları başladı

Kartal Belediye Tiyatrosu oyunculuk bölümü ön kayıtları başladı
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Kartal Belediye Tiyatrosu 2023-2024 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı. Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte oyunculuğa gönül veren Kartallı gençlerin, hayallerindeki mesleği yapabilmelerine olanak tanımak ve destek olmak amacıyla özel yetenek sınavının ön kayıtları başladı.

18 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden başvurular yapılabilecek. Tiyatro bölümüne başvurular 18 yaş ve üzeri Kartal’da ikamet eden tüm yeteneklere açık olacak. Özel Yetenek Sınavı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5. Kat Tiyatro ve Drama Sınıfı’nda yapılacak.

Özel Yetenek Sınavına katılacak olanlara, tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından seçecekleri bir dram yada komedi tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden seçecekleri bir şiiri ezbere sunmaları ve seçtikleri bir şarkıyı söylemeleri istenecek. Ayrıca adaylar duyuş (kulak,ritm) üzerinde de değerlendirilecek.

Kartal Belediye Tiyatrosu 2023-2024 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı. Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte oyunculuğa gönül veren Kartallı gençlerin, hayallerindeki mesleği yapabilmelerine olanak tanımak ve destek olmak amacıyla özel yetenek sınavının ön kayıtları başladı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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