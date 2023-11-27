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Kartal Belediyesi 10 Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası’nda Hamleler Yarıştı

Kartal Belediyesi 10 Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası’nda Hamleler Yarıştı
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Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne bağlı Satranç Akademisi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası; düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Kartal Belediyesi hizmet binasında düzenlenen ve 2 gün süren turnuvanın sona ermesinin ardından 6 kategoride dereceye giren isimler ödüllerini aldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına 25-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7-14 yaş arası çocukların katılarak satranç tahtasında hamlelerini yarıştırdığı turnuvanın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön’ün de katıldığı turnuvada, sporculara başarılar dileyen Kartal Belediyespor Başkanı ve Meclis üyesi Umut Daştan ile Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın gerçekleştirdiği ilk hamlenin ardından turnuva başladı. İki gün süren turnuvanın ödül töreninde genç sporculara ödülleri takdim edildi.

Genç sporcular ödüllerine kavuştu

7,8,9,10, 11-12 ve 13-14 olmak üzere 6 farklı kategoride karşılaşan çocuklara ödüllerini; Kartal Belediyespor Başkanı ve Meclis üyesi Umut Daştan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Fuat Ergün ve Kartal İlçe Temsilcisi Sema Tosun takdim etti.

Dürüstlüğe de ödül

En centilmen sporcu olarak Mehmet Akif Çelik’in seçilerek ödüllendirildiği turnuvada Başhakem Baran Kılıç; önde olmasına rağmen yaptığı hatayı belirterek yenilmeyi kabul eden Çelik’in bu ödüle layık bulduklarını belirterek ödülünü takdim etti. Her kategoride en küçük sporcuların da ödüllendirildiği turnuvada ilk 3 derece girenler kupa ve para ödülü almaya hak kazandı. Turnuva toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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