Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu başladı

Kartal Belediyesi’nin genç nesillerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği 2024-2025 Kış Spor Okulu, büyük bir ilgi eşliğinde başladı. Basketboldan futbola, masa tenisinden atletizme kadar toplamda 6 farklı spor branşında verilen eğitimler, bu yıl yine yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını ve hayatlarında spora daha fazla alan yaratmalarını sağlamak amacı ile “Spora Adım At Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla devam ettirdiği ücretsiz Kış Spor Okulu, 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hizmet veriyor.

Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, tenis, basketbol, jimnastik, voleybol, masa tenisi ve futbol branşlarında düzenleniyor. Kartal Belediyesi, ücretsiz eğitimlerle sporun yaygınlaşmasını ve çocukların sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmelerini amaçlıyor.

Kış Spor Okulu’na rekor başvuru

Başvuruların yoğun olduğu eğitimler ile çocukların ücretsiz spor eğitimlerinden faydalanmaları bekleniyor. Kartallı aileler, çocuklarının bu fırsatları değerlendirebilmesi için duydukları mutluluğu dile getirirken, rekora ulaşan başvuru sayısı da dikkat çekiyor. Bu ilgi, Kartal Belediyesi’nin spor alanındaki çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kış Spor Okulu’nun başlamasıyla birlikte çocuklar, hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak hem de takım çalışması ve sporun getirdiği disiplin gibi değerleri öğrenme fırsatı bulacak. Kartal Belediyesi, bu projeyle birlikte sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

“Sporcu nesiller yetiştirmek en büyük hedeflerimizden”

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sporcu nesiller yetiştirmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu kaydederek; “Kartal Belediyesi olarak, sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Spor, yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişim için de son derece önemlidir. Bugün, basketboldan futbola, tenis ve voleyboldan jimnastiğe kadar altı farklı branşta sunacağımız eğitimlerle, çocuklarımızın bu alanlarda yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

Bu yıl, Kış Spor Okulumuza yapılan başvuruların rekor seviyelere ulaşmış olması bizleri son derece mutlu etti. Biz gençlerimizin, ilgi alanlarını desteklemek ve spor kültürünü daha da yaymak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Spor eğitimi, sadece yeteneklerin gelişmesiyle kalmaz; aynı zamanda takım ruhunu, paylaşımı, dayanışmayı ve azmi öğretir. Çocuklarımız burada sadece bir spor dalında değil, hayatın her alanında başarı için gerekli olan değerleri de öğrenecekler. Disiplin, özveri ve birlikte çalışmanın getirdiği güç, sporun en önemli kazanımlarından biridir.

Bu fırsatları sunabilmek için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, siz değerli ailelerimizin ve çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılımını her zaman destekleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı bir toplum, sporla mümkündür” ifadelerini kullandı.