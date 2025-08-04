Kartal Belediyesi, ''2025 Vedat Günyol Yılı'' kapsamında deneme yarışması düzenliyor

Kartal Belediyesi, edebiyat dünyasının usta ismi, yazar, yayıncı ve çevirmen Vedat Günyol’un anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlediği deneme yarışmasının bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyor. ''2025 Vedat Günyol Yılı'' kapsamında düzenlenen yarışma, toplumsal sorunlara duyarlı, kalemini özgürce konuşturan yazarları bekliyor.

Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, PEN Türkiye Yazarlar Derneği ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen yarışma, “Yazarların Cumhurbaşkanı” olarak anılan Vedat Günyol’un düşünce ve yazı mirasını yeni kuşaklara tanıtmayı, deneme türünün edebi zenginliğini korumayı, Günyol’un düşünce zenginliğini, eleştirel bakışını ve insana olan inancını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlaması bakımından da oldukça önem taşıyor.

Tüm yazarların katılımına açık olan yarışmada, yayımlanmış ya da yayımlanmamış eserler değerlendirilecek. Yayımlanmamış çalışmalar için alt sınır ise 30 sayfa.

Başvurular, 31 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Kasım 2025 tarihine kadar yalnızca posta yoluyla kabul edilecek. Adayların, deneme dosyalarının yanı sıra özgeçmiş, iletişim bilgileri ve eğer varsa e-posta adreslerini de içeren başvuru dilekçelerini belirtilen adrese son teslim tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Seçici kurulda bu yıl; Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Bülent Ayyıldız, Celal Ülgen, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Ferhad, Hüseyin Köse, Rengin Cemiloğlu, Şenel Gökçe, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden yer alıyor.

Yarışmanın ödül töreni ise 8 Mart 2026 Pazar günü Kartal Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye vedatgunyol.wordpress.com adresinden ulaşılabilir. Başvurular ise Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacaktır.



(İletişim: Fatma Yiğit / [email protected] / 0216 280 5809)