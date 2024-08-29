Kartal Belediyesi 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

Kartal Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenlediği ve geleneksel hale gelen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, renkli bir yürüyüş ve açılış töreni ile başladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na doğru düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. 1 Eylül tarihine kadar devam edecek olan festivale, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, dans heyetleri ile meclis salonunda buluştu

Günün ilk etkinliğinde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve dans heyetleri Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

Kartal’ın İstanbul’da halk oyunları festivalini gerçekleştiren en eski ilçe olduğu vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, bu konuda geçmişi büyük başarılarla dolu ve halk oyunları denilince belki de akla gelen ilk ilçe olduklarını ifade etti.

Etkinlikler öncesi 9 ülkenin halk oyunları ekibini Meclis salonunda ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu mirası, kültürü yaşatabilmek için, hep birlikte bir çaba harcıyoruz. Halk oyunları ve komitemizle çalışma arkadaşlarımız ve gelen misafirler ile birlikte. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız.

Bu etkinleri gerçekleştirirken, birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu anlamış ve hatırlamış olacağız. Organizasyondaki özveriniz için, tüm ekip arkadaşlarıma ve siz davetlilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından, Başkan Gökhan Yüksel, tüm ekiplere Kartal Belediyesi logolu çini tabak hediye ederek fotoğraf çektirdi.

Festivalin açılışında büyük coşku!

Günün ikinci etkinliği ise Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na doğru düzenlenen kortej yürüyüşü ile gerçekleşti. Tüm katılımcıların Neyzen Tevfik Meydanı’nda halay çektiği buluşmanın ardından büyük bir coşku ile gerçekleşen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüş gerçekleşti.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Ekipler gösterilerini izlemek üzere meydanlara gelen Kartallılar’ı yol boyunca selamladı. Her biri kendi ülkesinin folklorik unsurlarını üzerinde barındıran birbirinden renkli ve çeşitte kıyafetlerle hünerlerini sergileyen grupların, halk müzikleri eşliğinde Kartal Meydanı’na ulaşmasıyla son bulan kortej yürüyüşüne, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Meydanda kurulan sahnede önce Saygı Duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve 5 gün sürecek etkinliğin açılış töreni ise Kartal Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İBB Orkestralarından Enstrümantal Dinleti

Açılışta ilk olarak İBB Orkestraları Enstrümantal Dinletisi gerçekleştirildi. Ardından festivale katılan her gruptan temsilciler sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Selamlamaya katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sahneye çıkarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel şöyle konuştu;

“3’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne katılan ve izleyen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de değindiği gibi halk oyunlarını oynamak bir şereftir. Halk oyunlarını oynatmak, yaymak ve yaşatmak da bir görev. İşte böyle büyük bir öndere sahibiz. Böyle bir lidere sahibiz. İçinde bulunduğumuz hafta da 30 Ağustos… Zafer Bayramı’nı kutlayacağız, ardından 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayacağız. Dolaysıyla 5 günlük Uluslararası Halk Oyunları Festivalimizin böyle anlamları da var.

O zaman anlayacağız birbirilerimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek

Birazdan buradaki kıymetli gruplarımızın, misafirlerimizin gösterileri başlayacak ve figürlerini sergileyecekler. Folklorlarını, kültürlerini sergileyecekler. O zaman anlayacağız birbirilerimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek. Dünya üzerinde barış, dostluk, hoşgörünün inşa edilmesini istiyoruz. Bunun da en kıymetli yollarından biri kültür ve sanat. Kültür ve sanatın dili yoktur, birleştirir, kaynaştırır, barıştırır. Ne mutlu kültür sanata diyelim.

Yaşasın kültür, Yaşasın sanat!

Halk oyunları dendiği zaman Kartal 70’li 80’li ve 90’lı yıllardaki etkinlikleri ile hep anılırdı. Hep önde olurdu. Dolaysıyla uluslararası festivaller bize o yıllardan miras kaldı. Biz de bu mirası daha yukarı çıkarmak için Kartal’daki halk oyunları ile ilgili tüm dernek ve gruplarla bunu yaşatmaya ve yaymaya çalışıyoruz. Ben komitede olan tüm hocalarıma, emek veren, katkı sunan tüm dostlarımıza, İstanbul Büyük şehir Belediyesi’ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşasın kültür, yaşasın sanat! diyorum. Kartal’da kültür sanat festivalleri, etkinlikleri devam edecek. Kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Açılışı gerçekleştirilen 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin devam edecek programı ise şöyle;

28 AĞUSTOS 2024, ÇARŞAMBA

29 Ağustos 2024, PERŞEMBE

Kartal Meydanı

21:00-23:00 Kartal Meydanı Gösteriler

İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti

Türkiye - BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Yunanistan - Antamwma Dans Müzik Kültür Grubu

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye - Çavuşoğlu Spor Klubü

Meksika - Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Azerbaycan - Turacı Rags Derneği

Yunanistan - Filoproodos Movement of Kopanis of Ioannina

Gürcistan - Khorumi Halk Dansları Topluluğu

30 Ağustos 2024, CUMA

19:30 Kartallı Kazım Meydanı'ndan 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü

Kartal Meydanı

20:45 Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Konuşması

21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler

Macaristan - Vegvar Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - Saygın Dans Klubü

Azerbaycan - Turacı Rags Derneği

Türkiye - Agon Dans

Gürcistan - Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Meksika - Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Türkiye - İstanbul Dans Spor Kulübü

Polonya - Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - Çavuşoğlu Spor Kulübü

31 Ağustos 2024, CUMARTESİ

Kartal Meydanı

21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler

Türkiye - İFEM Gençlik Kulübü

Kolombiya - MajoDance

Türkiye - BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Polonya - Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

Gürcistan - Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - Agon Dans

Macaristan - Vegvar Halk Dansları Topluluğu

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Meksika - Occidente Folklorik Bale Topluluğu

01 Eylül 2024, PAZAR

Kartal Meydanı

20:00-21:00 Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı - Ankara Caddesi

20.45 Plaket Töreni - Kartal Meydanı

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması ve Plaket Töreni

21:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti

Türkiye - İFEM Gençlik Kulübü

Polonya - Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye - Saygın Dans Klubü

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Meksika - Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

Gürcistan - Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye - Agon Dans

Macaristan - Vegvar Halk Dansları Topluluğu

23:30-23:45 Kapanış