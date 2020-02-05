Kartal Belediyesi Adnan Kahveci'yi unutmadı

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma törenine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Kartallı mahalle muhtarları, çok sayıda basın mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Tören başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra, Adnan Kahveci’nin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün bu soğuk ve yağmurlu havada buradaysak bunun anlam ve önemi büyük. Benden önceki konuşmacılar çok güzel özetledi Adnan Kahveci’nin devlet adamlığını. Hayatı başarılarla dolu, öğrencilik yıllarında birincilikleri ile anılan, göreve geldiği günlerde de attığı çağdaş adımlarla adından söz ettiren ve devlet adamlığı kimliğini siyaset üstü bir anlayışla herkese kabul ettiren ve aynı zamanda çocukla çocuk, gençle genç olan, hüzünlü ile hüzünlenen sevinçli ile sevinen büyük bir halk adamıydı. Tanıyanlar onu büyük bir yürek adamı olarak da ifade ediyor. Allah bizlere de bunu nasip etsin. Bütün siyaset adamları için söylüyorum, örnek alınacak bu devlet adamının yaşamı da bizlere umarım rehber olur. Sayın Adnan Kahveci’nin milletvekili olduğu yılda ben dünyaya geldim. Dolayısıyla onu ben anılardan ve kitaplardan tanıdığım kadarıyla bu cümleleri ifade ediyorum. Kartallı olması da bizim için ayrı bir gurur. Bu vesile ile ailesine başsağlığı diliyorum. Bugün anma programında bizleri yalnız bırakmadığınız için de hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu ise; “Merhum Adnan Kahveci hepimiz için bir idoldü. Gençlik yıllarından itibaren ülkesi için idealist bir kişilik olarak ortaya çıkmış, iyi eğitim görmüş istese yurtdışında da yaşamını devam ettirebilirdi; ama o ülke sevdası ile memleketine dönüp, memleketine hizmet için uğraş vermiş bir siyaset insanı. Bu vesile ile merhuma bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara lokma ve sıcak içecek ikramı gerçekleştirildi.

Adnan Kahveci

1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar mahallesinde doğdu. İlkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birinci oldu. Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde devam etti. 1966'da dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavında birinci oldu ve İstanbul Üniversitesine girdi. Eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nde devam etti ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Missouri Üniversitesi'nde doktora yaptı. Bu üniversitede bir süre akademik çalışmalarına devam ettikten sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1987 yılında İstanbul'dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1993 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.