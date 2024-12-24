Kartal Belediyesi AFAD Orta Seviye Akreditasyon belgesini aldı

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile akredite çalışmalar kapsamında, aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı elde ederek ‘Orta Seviye Akreditasyon’ sertifikasını almaya hak kazandı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde iş birliği yapılan kamu kuruluşları ile birlikte, eğitimlerde başarı göstererek akredite olan gönüllü ekip için sertifika töreni düzenlendi.

1 sene boyunca 3 modül şeklinde; ‘Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi’, ‘Kentsel Arama Kurtarma ve Operasyonel Hazırlık Organizasyon, GPS, Yön ve Adres Bilgisi Eğitimi’ ile ‘GPS, Yüksekten ve Derinden Arama Kurtarma Eğitimi’ başlıkları altında; teorik, pratik eğitimlerin yanı sıra çeşitli tatbikatlara tabi tutulan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, tüm bu eğitimlerin ardından olası bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ‘Akredite Sınavı’na girdi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personel ve belediye çalışanlarından oluşan 63 kişilik arama kurtarma ekibi, afetlerde koordinasyonu sağlamak ve etkin bir şekilde görev alabilmek için girdikleri AFAD akreditasyon sınavı sonucunda başarı elde ederek akreditasyon ‘Orta Seviye Akreditasyon’ sertifikasını aldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılımıyla düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni’nin ardından, Kartal Belediyesi de personeli için Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bir tören düzenledi.

Gönüllü personele tebrik ve teşekkür

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Cemalettin Yüksel, Yasin Ünder, Mustafa Ağdaş, Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, AFAD Anadolu Yakası Birlik Müdürü Sefa Özer, AFAD Eğitim Müdürü Yasin Odabaş, İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Müdürü Ersel Aykanat, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli İtfaiye Grup Amirleri, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Pendik, Beykoz Belediyeleri Arama Kurtarma Ekipleri, Şefkat Eli Derneği, Makud, Anka, Pars, KARKUT, KADEB, Türk Telekom Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk konuşmayı Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibinden Senem Zeyrek ve Hüseyin Ötün gerçekleştirerek arama kurtarma ekibinin geçirdiği aşamaları anlattılar. Daha sonra mikrofonu devralan eğitim sorumlusu Tarık Boyoğlu da gönüllülere verilen eğitimlerle ilgili bilgi paylaştı. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise Kartal Belediyesi’nin afetlere hazırlık kapsamında arama kurtarma ekiplerinden aşevine, lojistik merkezinden eğitimlere kadar pek çok alanda yatırım ve hazırlık yaptığını kaydederek AFAD Orta Seviye Akreditasyon belgesini almaya hak kazanan ekibi tebrik etti.

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi ve gönüllüler ile arama kurtarma ekiplerine sertifika verilirken bazı kurum ve kuruluşlara da Teşekkür Belgesi verildi. AFAD Orta Seviye Akreditasyon belgesini ise ekip adına Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu aldı.

Kartal Belediyesi’nin gönüllü arama kurtarma ekibi, afet mağdurlarının yanında

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma ekibi şimdiye kadar; Van depremi, İzmir depremi, Antalya Manavgat orman yangınları, Kastamonu sel felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri gibi pek çok afette aktif olarak rol alarak mağdurların yanında yer aldı.