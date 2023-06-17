Kartal Belediyesi Afet Eğitimleri Doğa Koşullarında Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, olası afet ve acil durumlarında hazırlıklı olmak ve hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla ilçe genelinde afet eğitimlerini sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Birliği üyelerine yönelik yeni bir eğitim çalışması gerçekleştirildi.

‘Doğada Hayatta Kalma ve Arama Kurtarma’ adlı eğitim, Çekmeköy Koçulu Mahallesi Kamp Alanı’nda açık havada gerçekleştirildi. 60 kişilik ekibin katıldığı eğitimlerde katılımcılar bir gece kamp yaparak pek çok farklı konuda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Kalacakları çadırları ve yaşam alanlarını uzman eğitmenlerin rehberliğinde kendileri kuran katılımcılar; kişisel gelişim ve afetler de stres yönetimi, kamp kurulumu, doğada yaşam, doğada hayatta kalma, doğada arama kurtarma ve yaralı tahliyesi eğitimlerini alarak tatbikatları gerçekleştirdi.

Eğitmenler tarafından hazırlanan farklı durum senaryolarına göre eğitim alan katılımcılar ormanda kaybolan 2 vatandaşın bulunarak ilk yardımlarının yapılması ve uygun şekilde tahliyeleri gibi tatbikatları başarıyla gerçekleştirdi.

Doğada Yaşam ve Doğada Hayatta Kalma Eğitmeni Ahmet Örnek, “Böyle güzel bir ekibe tecrübelerimi aktarmaktan büyük onur duydum. Mesele tabiatta hayatta kalmak değil, tabiatı hayatta tutabilmektir.” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen de, kamp alanını ziyaret ederek katılımcıların eğitimlerini ve tatbikatlarını izledi. Başkan Yardımcısı Türkmen, olası bir afete müdahale edecek 60 kişilik ekibin gerçek doğa şartlarında aldıkları eğitim ile daha donanımlı olacaklarını söyledi. Tüm katılımcılara ve eğitmenlere gösterdikleri özveri ve çabadan dolayı teşekkür eden Türkmen; Kartal Belediyesi olarak afetlere hazır bir Kartal için emek harcadıklarını ifade etti.