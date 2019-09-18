Kartal Belediyesi Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı düzenliyor

Prof. Dr. Engin Eker, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Nörolog Dr. Feray Seleker, Dr. Öğr. Üyesi ve Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Gaye Esmeray, Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Ayşe Fidan ile Hemşire (A-Dora Hevi Yön.) Aynur Gökkaya’nın konuşmacı olarak yer alacağı konferansta; alzheimer hastalığı önlenebilir mi, alzheimer hastalığı yaşlının kaderi mi, demans nedir? alzheimer nedir, alzheimer hastası ile iletişimde püf noktaları, alzheimer hastaları için alınması gereken güvenlik önlemleri, alzheimer hastalarında bakım hizmeti nerede ve nasıl olmalı? Gibi konu başlıklarını masaya yatırılacak.

24 Eylül Salı günü saat 10:30'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansına tüm vatandaşlarımız davetlidir.