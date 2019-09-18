  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 18 Eylül 2019 19:22

Kartal Belediyesi Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı düzenliyor

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü; Alzheimer Vakfı, Geriatrik Bilimler Derneği, A-Dora Huzurevleri Özel Bakım Üniteleri işbirliğiyle “Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı”na ev sahipliği yapıyor.

Kartal Belediyesi Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı düzenliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Prof. Dr. Engin Eker,  Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Nörolog Dr. Feray Seleker,  Dr. Öğr. Üyesi ve Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Gaye Esmeray, Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Ayşe Fidan ile Hemşire (A-Dora Hevi Yön.) Aynur Gökkaya’nın konuşmacı olarak yer alacağı konferansta; alzheimer hastalığı önlenebilir mi, alzheimer hastalığı yaşlının kaderi mi, demans nedir? alzheimer nedir, alzheimer hastası ile iletişimde püf noktaları, alzheimer hastaları için alınması gereken güvenlik önlemleri, alzheimer hastalarında bakım hizmeti nerede ve nasıl olmalı? Gibi konu başlıklarını masaya yatırılacak.

24 Eylül Salı günü saat 10:30'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansına tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konferans , hastalık , alzheimer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM