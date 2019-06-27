Kartal Belediyesi asansörden elektrik üretimine başladı

Kartal Belediyesi, ‘Asansör Hareketinden Elektrik Enerjisi Üretilmesi’ projesi kapsamında belediye hizmet binasındaki asansörlerden elektrik üreterek, enerji tasarrufunu büyük oranda yükseltti ve bu çalışmayla Türkiye’de ilk kez asansörden elektrik üreten kamu kurumu oldu.

Tamamen otomasyon üzerinden güvenlik, ses, kamera, aydınlatma, iklimlendirme ve yangın sistemlerinin kontrol edildiği Akıllı Hizmet Binası, en gelişmiş teknolojiler ve enerji verimliliğine yönelik uygulamalar kullanılarak dönüşümü sağlanan Yaşlı Bakım ve Huzurevi Binası, güneş ve rüzgâr enerjisiyle aydınlanan parklar gibi yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kartal Belediyesi, son olarak hayata geçirdiği ve enerji miktarının %.35’inde tasarruf sağlayan projesi ile yine fark yarattı. Kartal Belediyesi’nin geçen Nisan ayında devreye soktuğu sistem; asansörün ürettiği enerjiyi yok etmek yerine, şebekeye geri göndererek enerji tasarrufu sağlıyor.

Asansörden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılıyor?

Senkron tip elektrik motoruyla çalışan asansörlerde aşağı yönde ağır yükle veya yukarı yönde hafif yükle hareket ederken, motor enerji üretmeye başlar. Bu enerjinin sönümlenmesi gerekir. Bu nedenle klasik tip sistemlerde açığa çıkan enerji frenleme direncine iletilerek ısıya dönüşür ve boşa harcanır. Kartal Belediyesi’nin hizmet binasında hayata geçirdiği proje ile (rejenaratif ünite) daha önce boşa harcanan enerji, geri kazanılarak şebekeye aktarılmış oldu.

İlçe genelinde ve hizmet binası içerisinde enerji tasarrufuna ve çevre duyarlılığına yönelik çalışmalara oldukça önem verdiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Asansör Hareketinden Elektrik Enerjisi Üretilmesi’ projesinin ekonomik ve çevresel katkılarını şu şekilde anlattı: “Gelişme ve büyümenin kaçınılmaz bir sonucu olarak artan enerji ihtiyacı, ne yazık ki atmosfere salınan karbon miktarını da artırıyor. Kartal Belediyesi olarak, çalışmalarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokarak ve kullandığımız enerjiyi en verimli şekilde tüketerek karbon salınım artışının önüne geçmeye çalışıyoruz. Son olarak geçen Nisan ayında belediye hizmet binamızda devreye soktuğunuz sistemle önemli ölçüde tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlamış olduk.”