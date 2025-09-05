Kartal Belediyesi, Balıkçılar Çarşısı Yangınının Ardından Esnafa Destek Vermeye Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, 7 Ağustos’ta Kartal’da bulunan Balıkçılar Çarşısı’nda çıkan yangının ardından, bölge esnafının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangından etkilenen çarşının yeniden ayağa kalkabilmesi için belediye ekipleri hem teknik destek hem de altyapı çalışmalarıyla esnafa katkı sağladı.

Yangının ardından Kartal Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışmalarını tamamladı ve esnafın mağduriyetini gidermeye yönelik adımlar attı. Çarşının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla sanayi tipi jeneratör desteği verildi. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanda beton dökme ve moloz toplama çalışmaları gerçekleştirerek çarşının daha düzenli ve güvenli bir hale gelmesini sağladı.

Başkan Yüksel: “Esnafımızın Yanındayız”

Yangından zarar gören esnafla birebir görüşmeler yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sürecin başından bu yana esnafın yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Esnafımızın yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Balıkçılar Çarşımızı çok daha iyi bir hale getirmek için Kartal Belediyesi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz.”

Çarşı Daha Güçlü Hale Gelecek

Kartal Belediyesi’nin çalışmaları yalnızca mevcut hasarı gidermeye odaklanmıyor. Çarşının altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın ticari faaliyetlerini daha sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için kapsamlı bir destek planı uygulanıyor. Belediye yetkilileri, Balıkçılar Çarşısı’nın Kartal için önemli bir ticaret ve buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, sürecin esnafla dayanışma içerisinde devam edeceğini vurguladı.