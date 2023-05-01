Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel'den 1 Mayıs Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli komşularım, emekçi kardeşlerim;

1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla kutlanan anlamlı bir gündür. Toplumların refahı, gelişimi ve kalkınması tarih boyunca ancak işçilerin omuzları üzerinde olmuştur. Ülkemizin de kalkınması sadece emekle, alın teriyle mümkündür. Bu yönüyle 1 Mayıs ülkemizde verdikleri emeğin karşılığını arayanların ve mücadelenin simgesi haline gelmiştir.

Kökü, emekçilerin hak ve adalet arayışına dayanan bu tarihi mücadele, tüm kazanımlarıyla birlikte günümüzde de devam etmektedir. Yerel yöneticiler olarak bizler ilelebet bu haklı mücadelenin destekçisi, işçi haklarının savunucusu olmaya kararlıyız.

Ülkemizin olduğu gibi, ilçemizin de güzelleşmesi ve gelişmesi, başta belediye emekçilerimiz olmak üzere tüm emekçilerin özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur. İlçemizde çakılan her çivide emek, yaptığımız her işin arkasında insan vardır. Kartal Belediyesi olarak çalışmalarımız insan ve emeğin değerini bilen bir anlayışın ürünüdür.

Bu coşkulu bayram gününde alın teriyle çalışan bütün emekçi kardeşlerimi selamlıyor, vermiş oldukları emekten dolayı saygılarımı ifade etmek istiyorum. Şunun bilinmesini isterim ki, varlıkları ve mücadeleleri bize güç veriyor, yarınlara umutla bakmamızı sağlıyor. Kardeşçe yaşayıp, hakça bölüşeceğimiz günler yakındır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda ilerleyecek, emekten doğan zenginliğin paylaşıldığı, her emekçinin hakkını aldığı bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız. Bir olacağız, birlik olacağız. Beraber üretecek, beraber kazanacak ve ülkemize yine baharlar getireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkemizde birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını, dayanışma ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Çalışma arkadaşlarımızın nezdinde tüm işçilerimizin, emekçilerimizin, yurttaşlarımızın ve komşularımın 'Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."