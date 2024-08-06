Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda 2. dönem heyecanı başladı

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile hayata geçirilen Makina Hangar-Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin, ilki 1 Temmuz – 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yaz Kampı’nın 2. dönemi açıldı. 29 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek olan 2. dönem yaz kampı ile çocuklar, teknoloji dünyasına unutulmaz bir yolculuk yapacak.

Robotik Kodlama, 3D Tasarım ve Üretim, Oyun Tasarımı ve Programlama, Yapay Zeka ve Biyonik Robotlar konularında teorik ve pratik derslerin yanı sıra; atölye çalışmalarının yapılacağı yaz kampı ikinci dönemi için Makine Hangar’a gelen öğrenciler ve velileri, ilk olarak eğitmenlerle bir araya gelerek tanışma toplantısına katıldı. Tanışma toplantısının ardından ise sınıflarına geçen öğrenciler ilk derslerine başladı.

Kartal Belediyesi, 5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 60 öğrencinin eğitim yuvası olacak eğitim kampıyla öğrencilerin; bilim ve mühendislik alanlarına olan ilgisini artırmayı ve geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Gençler, bu yaz kampında bilim ve teknolojiye dair keşifler yaparken, aynı zamanda deneyimli eğitmenler eşliğinde interaktif bir öğrenme ortamında, geleceğin dünyasına hazırlanma fırsatı bulacak.