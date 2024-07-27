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Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda Öğrenciler Sertifikaları Aldı

Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda Öğrenciler Sertifikaları Aldı
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Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile hayata geçen Makine Hangar-Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin Yaz Kampı’nı bitiren öğrenciler, sertifikalarını aldı.

Teknoloji dünyasına yolculuk yapan öğrencilere, 4 haftalık bir yaz kampının ardından sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Bilim ve teknoloji dünyasına adım atan öğrenciler düzenlenen sertifika töreninde başarılarını ve heyecanlarını aileleriyle birlikte paylaştı.

Sertifika törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Birim Müdürleri, Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Uğraş, Makine Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, veliler ve öğrenciler katıldı. 

Öğrenciler bilim ve teknolojinin farklı yönlerini deneyimleme şansını yakaladı

Kartal Belediyesi, TMMOB Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Veli- der (Öğrenci Veli Derneği) ve FESTO işbirliği ile gerçekleştirilen yaz kampında toplamda 60 öğrenciye eğitim verildi. Robotik Kodlama, 3D Tasarım ve Üretim, Oyun Tasarımı ve Programlama, Yapay Zeka ve Biyonik Robotlar konularında atölye çalışmalarının yapıldığı yaz kampına katılan öğrenciler teknolojinin farklı yönlerini deneyimleme şansını yakaladı. Eğitim alan öğrenciler kamp süresince çizgi izleyen, engelden kaçan ve uzaktan kumandalı robot tasarımı yaptı. Algoritma, mikrodenetleyici programlama, temel seviye elektronik devre tasarımı gibi eğitimlerin verildiği kampta öğrenciler 4 grup halinde toplamda 192 saatlik eğitim aldı. Yaşları 10-13 arasında değişen ve kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler teknolojinin ve bilimin gizemli dünyasına ilk adımlarını atmış oldu.

Sertifika töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, bilimin ve teknolojinin önemine vurgu yaparken, Atatürk’ün yolunda ve ışığında yürümeye devam edeceklerini belirtti. Yaz kampında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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