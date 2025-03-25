Kartal Belediyesi, çevre gönüllüsü öğrencilerin sergisine ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Doğa ve çevre gönüllüsü öğrenciler birbirinden güzel eserlerden oluşan sergisini Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında sergiledi.

Kartal’da faaliyet gösteren Oran Okulları’nda eğitim alan öğrencilerin çevre konusuna dikkat çekmek ve suyun israfına yönelik olarak hazırladıkları resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, serginin açılışını öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte gerçekleştirdi. Her biri birinden yaratıcı resimleri çocuklarla birlikte inceleyen Başkan Yardımcısı Kars, emekleri ve duyarlılıkları için teşekkür ederek çocuklara fidan hediye etti. Okul yöneticilerine de Kartal heykelciği takdim eden Kars’a öğrenciler de kendi yaptıkları resmi hediye etti. Çevre konusunda ve suyun israfı hakkında pek çok resmin bulunduğu sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.