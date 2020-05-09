Kartal Belediyesi, çevreci çalışmaları ile EUROCITIES’de

Avrupa şehirleri'nin kültür, çevre, ekonomi olmak üzere bir çok alanda bir araya gelmelerini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı ve bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlanarak kurulan Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES, Avrupa'da belediyelerin gerçekleştirdiği örnek çalışmaları web sitesinde paylaşıyor. Sosyal politikalar ve çevreci çalışmaları ile dikkat çeken Kartal Belediyesi’nin çalışmaları da bu önemli platformda yerini aldı.

Daha önce Koronavirüs salgını boyunca aktif mücadelede yer alan Kartal Belediyesi'nin çalışmalarını diğer belediyelere örnek gösteren Avrupa’nın en önemli platformlarından biri olan EUROCITIES, şimdi de Kartal Belediyesi'nin sosyal politikalarını ve çevreci çalışmalarını sayfasına taşıdı.

Kartal Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunmak amacıyla el yapımı ev malzemelerini kullanıp geri dönüşümünü sağlayarak yeniden kullanılabilir hale getirdiği çalışmalar, EUROCITIES web sayfasında yer alarak takdir kazandı.

Yapılan paylaşımda, "Kartal Belediyesi, Covid-19 salgını sırasında vatandaşların el yapımı dekoratif veya ev malzemeleri oluşturmak için eski malzemeleri geri dönüştürmelerine ve yeniden kullanmalarına yardımcı oluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2016 yılından bu yana tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi amacıyla tekstil kumbaralarını Kartal’ın çeşitli noktalarına yerleştiriyor. Müdürlük ayrıca eski kıyafet ve kumaşlarını bu kumbaralara atmaları için de vatandaşları teşvik ediyor. Kartal Belediyesi şimdi ise vatandaşlarına bu malzemeleri kullanabilmesi ve ev ortamında eğlenebilmeleri amacıyla Youtube videoları hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İlgili paylaşım için https://covidnews.eurocities.eu/2020/05/08/kartal-istanbul-recycled-entertainment/ linkine tıklayabilirsiniz.

EUROCITIES Nedir?

1986 yılında kurulan EUROCITIES, 39 Avrupa ülkesinden yaklaşık 190 şehrin yerel yönetimlerini ve belediyelerini bir araya getiren uluslararası bir ağdır. Avrupa şehirlerinin; kültür, çevre, ekonomi vb. alanlarda bir araya gelmelerini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı ve bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınma politikası takip edilerek yaşam kalitesi yüksek bir gelecek yaratılması doğrultusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi ve bu vizyonun gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. EUROCITIES, üye şehirler arasındaki bilgi ve fikirlerin paylaşılması yönünde bağlantı oluşturmakta, tecrübeleri aktarmada aracı olmakta, ortak problemleri analiz etmeyi sağlamakta ve yenilik getiren çözümleri geliştirmekte yardımcı olmaktadır.