Kartal Belediyesi Çini Öğrencilerinden Muhteşem Sergi

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nin çini işleme sanatı öğrencileri unutulmaz bir sergiye imza attı. Belediyenin bir yıl süren eğitiminin ardından açılan sergi, meraklılarının yoğun ilgisi ile açıldı.

Kartal Belediyesi, Haziran ayı kültür sanat programı dahilinde önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Belediyenin çini sanatı öğrencileri, öğretmenleri Şerife Bağcıvan öncülüğünde açılan ‘Anadolu’nun Sırları’ sergisiyle eserlerini görücüye çıkardı.

Serginin açılışına, ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz ile Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim katıldı.

Açılışta 25 öğrenciyi de tek tek tebrik eden Hüseyin Tozkoparan, Şerife Bağcıvan’a çiçek takdiminde bulundu.

Selçuklu teması ve klasik çini sanatının icra edildiği; işlemeli ayna, abajur, vazo, sehpa, tabak, takılar ve takı kutuları gibi eserlerin sergilenerek satışa sunulduğu sergi, 10 gün boyunca meraklılarını ağırlayacak.

Çini sanatını seven ve merak eden sanatseverler Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binasında bulunan fuaye alanında 10 Haziran Cumartesi gününe kadar sergiyi ziyaret edebilir.