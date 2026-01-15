Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nden Dikkat Çeken Önemli Gündem Maddeleri

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 2026 yılının ilk günlerinde önemli gündem başlıklarını ele aldı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 6. Dönem 2. Birleşim Toplantısı, çocuk meclis üyelerinin katılımı ve görüşlerin yer aldığı bir toplantı oldu.

Toplantının başkanlığını 6. Dönem Başkanı Toprak Onur Davulcu üstlenirken, Kâtip Üyeler Zümra Sefi ve Doruk Söğüt toplantı sürecini yönetti. Toplam 35 çocuk meclisi üyesinin katılım sağladığı birleşimde, çocukların toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeye yönelik konular masaya yatırıldı. Birleşimin gündeminde; çocukların haklarını öğrenmesi ve bu hakları günlük yaşamda etkin şekilde kullanabilmesi amacıyla Kartal’da hayata geçirilebilecek proje ve çalışmaların değerlendirilmesi yer aldı. Ayrıca teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımı yoluyla arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlik, proje ve uygulama önerileri görüşülerek, çocukların sosyal gelişimini destekleyecek fikirler paylaşıldı.

Toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak çocukların çalışmalarına destek verdi. Toplantıda konuşan Kars, Çocuk Meclisi’nde alınan kararların son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Çocuk Meclisi’ni büyük bir hassasiyetle önemsediğini ifade etti. Kars, mecliste dile getirilen görüşler ile alınan kararların belediye yönetimi açısından çok değerli olduğunu belirterek, bu kararların hayata geçirilmesi ve çocukların desteklenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânların seferber edileceğini dile getirdi.

Kartal Çocuk Meclisi 6. Dönem 2. Birleşim Toplantısı, çocukların fikirlerinin dikkate alındığı, katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim anlayışının somut bir örneği olarak tamamlandı.