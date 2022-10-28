Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin, 3. Dönem 1. Oturumu Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi’nin, Kartallı çocukların demokrasi kültürünü geliştirmek ve kent yönetimine katılımlarını sağlamak amacıyla kurduğu Çocuk Meclisi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında, 3. Dönem 1. Oturumu gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen oturuma, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, çok sayıda Meclis üyesi ve Kreş Müdürü Banu Kocadağ katıldı.

Toplantıda, Çocuk Meclisi Üyeleri’ne öncelikle meclisin; görevleri, amaçları, yetkileri ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantının devamında, Çocuk Meclisi Üyeleri tarafından; Meclis Başkanı, Meclis Katipleri ve Komisyon Üyeleri seçildi.

Çocuk Meclis Üyeleri, 14 yaşındaki Hamza Yiğit’i Çocuk Meclisi’ne Başkan olarak seçti. Seçimin ardından, Çocuk Meclisi Üyeleri tek tek söz alarak Kartal’da yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında fikirlerini belirtti.

“Geleceğimizin Işığı Sizlersiniz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın mecliste yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin kent yönetiminde özellikle kadınlara ve çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek; “Bugün, sizler yani geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızla bir aradayız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, kent yönetiminde siz çocuklarımıza da sahip olmasını çok önemsiyor, her alanda da çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.