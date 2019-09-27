Kartal Belediyesi, deprem sonrası kriz masası kurdu

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 13.59’da 5,8 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde bir kriz masası kuruldu. 26 Eylül 2019 tarihinde gelen 587 aramayı cevaplayan çağrı merkezi ekibi, bu aramalardan gelen 142 bina kontrol talebini sorumlu birimlere ileterek 130’unun kontrollerinin yapılmasını sağladı. Öte yandan merkez ile iletişime geçen vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kartal sınırlarında yer alan 4 binanın tahliyesi gerçekleştirildi, 36 vatandaş ise otellerde misafir edildi.

Başkan Gökhan Yüksel de Vatandaşlardan Gelen Çağrıları Yanıtladı

Gece boyunca depremden etkilenen noktalara ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra çağrı merkezini ziyaret ederek buradaki çalışmaları izledi. Nöbetteki çağrı merkezi personeli ile birlikte vatandaşlardan gelen aramalara da cevap veren Başkan Gökhan Yüksel, sonrasında yaptığı açıklamada: “Yaşanan depremin ardından ciddi bir sorunla karşılaşmadık. En önemlisi de can ve mal kaybımız yok. Konuyla alakalı ilgili birimlerimizin de nöbette olduğu bir kriz masası oluşturduk. Yaşanan depremin ardından çağrı merkezimizi yüzlerce vatandaşımız aradı. Gelen talepler değerlendirildi ve ilgili birimlere iletilerek geri bildirimler sağlandı. Olası acil durumlarda vatandaşlarımızın 444 4 578 numaralı telefondan ve 0532 136 90 90 numaralı WhatsApp hattından bizimle kolayca iletişime geçebilir. Hepimize tekrar geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.