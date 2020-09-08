  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 08 Eylül 2020 15:24

Kartal Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Koronavirüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi, ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Söz konusu çalışmalar kapsamında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman ekipleri, Kartal’da bulunan Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi, Verim Sanayi Sitesi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi’ni dezenfekte etti.

Sabah saatlerinde farklı noktalara doğru yola çıkan 3 farklı ekip, eş zamanlı olarak Tahsin Kaya Oto Sanayi, Verim Sanayi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Tahsin Kaya ve Verim Sanayi Sitelerindeki çalışmaların yanı sıra; 600’den fazla işyerinin bulunduğu Kartal Oto Sanayi Sitesi de Nono Gümüş İyon Teknolojisi ile arındırıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kartal’ın farklı noktalarında camiler, eczaneler, taksiler ve minibüsler de ayrıca dezenfekte işleminden geçirildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal , kartal belediyesi , gökhan yüksel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM