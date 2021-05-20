Kartal Belediyesi Dünya gençlerini buluşturdu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Balkan Masası’nın organize ettiği buluşmada gençlerle buluştu. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Gençlik Gelecek Değişim Programı’nda 18 farklı ülkeden kardeş belediye başkanları ve yüze yakın kentin gençlik temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Programın ilk oturumu, Başkan Gökhan Yüksel ile Bosna Hersek Banoviçi Belediye Başkanı BegoGutiç, Bulgaristan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Sırbistan Sjenica Belediye Başkanı MunibMujagic, Bulgaristan Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Basri Aliyibram, Moldova Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel'in açılış konuşmasını yaptığı oturumda, gençlerin hayalleri ve projeleri konuşuldu.

Dünya barışını gençler inşa edecek

Konuşmasına programa verdiği destekten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Öncelikle böyle büyük bir buluşmaya vesile olduğu ve farklı ülkelerden gençlerin katıldığı bu çalıştaya ev sahipliği yapmamıza fırsat verdiği için sevgili genel başkanıma gönülden teşekkür ediyorum. Atamızın “Yurtta barış, dünyada barış” anlayışı çerçevesinde dünyanın her köşesinde dünya barışını inşa edeceğine inandığım gençlik temsilcileriyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir araya gelmek bizler için onur verici. " dedi.

Gençlerin hayalini gerçekleştireceğiz

Gençlere seslenen Başkan Yüksel, "Ben gençliği sadece bir yaşam dönemi olarak görmüyorum. Gençlik bana göre geleceğimize yönelik hayallerimizi şekillendirdiğimiz ve kendimizi bilgi ve ahlakla beslediğimiz kıymetli bir dönem. Bugün, pandemi'nin zor şartlarına rağmen günlerdir online çalışmalarla hedefe dönüştürdüğünüz hayallerinize ortak olmak için buradayız. Sizlerin hayallerine ortak olmak, projelerinizi gerçekleştirme yolunda sizlere katkı sunmak bizlerin de en büyük hayalidir. Tüm katılımcılarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, çalıştayımızın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Dünya kentinden yüze yakın genç buluştu

Açılış konuşmasını CHP Balkan Masası Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın yaptığı programın 2. oturumuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Balkan Masası üyeleri, CHP'li belediye başkanları ile dünyanın 18 ülkesinden yüze yakın kenti temsil eden gençler ve kardeş kentlerin belediye başkanları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci oturumda Filistin’den Doğu Türkistan’a, Makedonya’dan Irak Türkmen bölgesine, KKTC’den Azerbaycan’a, Bulgaristan’dan Gagavuzya’ya, Yunanistan’dan Tacikistan’a, Türkiye’den Romanya’ya, Bosna Hersek’ten Sırbistan’a, Moldova’dan Ukrayna’ya, Kosova’dan Karadağ’a dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençlik temsilcilerini tek tek dinledi.

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi

Oturumun sonunda gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Türkiye’nin kalbi Ankara’dan, bütün bu ülkelerden katılan genç kardeşlerime, arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli kurtuluş savaşının başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır. İşgal altındaki bir Türkiye’yi düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmaktır. Ama bu devletin şekli ne olacak; o da Cumhuriyet’tir. Dolayısıyla biz Cumhuriyetimizi de bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu bizim asla unutmayacağımız ve vazgeçmeyeceğimiz temel bir değerdir." dedi.

Programda Kartal Belediyesi ve Kardeş Belediyelerin kent temsilcisi gençlerin ortaklaşa hazırladıkları “Kentlerimiz Kardeş, Gençlerimiz Kardeş” projesinin 9 günlük festival etkinliği olarak 2022 yılında yüz yüze yapılması karara bağlandı. Program sonunda Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından çello ve piyano resitali verildi.