Kartal Belediyesi En Yeşil Belediye Karnesi'nde İstanbul birincisi

Yeşil Gelecek Derneği ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle oluşturulan Yeşil Belediye Karnesi projesinin lansman toplantısı, 1 Kasım Cuma, Beyoğlu Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Yeşil Belediye Karnesi’nin gösterge setinin ve analiz sonuçlarının paylaşıldığı etkinliğe, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yanı sıra; ilçe belediyeleri, kent konseyleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bir Sene Boyunca İstanbul İlçelerinin Çevre Ve İklim Konularına Olan Yaklaşımları Mercek Altına Alındı

Bir sene boyunca çevre ve iklim konularına olan yaklaşımlarına göre İstanbul’un 37 ilçesini değerlendirmeye tabi tutan dernek; çevre yönetimi, enerji, ulaşım, iklim krizi etki azaltım ve uyum, hava, su, atık, arazi kullanımı, gürültü-görüntü- elektromanyetik-ışık ve biyoçeşitlilik olmak üzere 10 başlıkta, 249 sorudan oluşan bir gösterge setini merkezine aldı. Yerel yönetimlerin; stratejik planlarının, performans programlarının, faaliyet raporlarının ve projelerinin de mercek altına alındığı raporda Kartal Belediyesi, “Yeşil Belediye İlkelerine” en uygun belediye seçildi.

“Bu Başarının Elde Edilmesindeki En Büyük Rol…”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu başarının elde edilmesinde en büyük rol; Kartal Belediyesi ailesi olarak içinde yaşadığımız kente ve doğasına saygı duymamız ve komşularımızın çevre konusundaki farkındalığıdır.” diyerek çevre konusundaki; seminer, kampanya ve projelerine daha yüksek bir ivme ile devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi’ne Tebrik Ziyareti

Yeşil Belediye Karnesi projesinin lansman toplantısının ardından Yeşil Gelecek Derneği Başkanı Burcu Genç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Emine Tarhan, Yasemin Kipkurt ve gönüllü Zeynep Aslan, Kartal Belediyesi’ne gelerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, ziyarete gelen ekibe Kartal Belediyesi’nin; atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri kazanımı, geri dönüşüm kampanyaları, çevre bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetleri, en temiz şehir yarışması, elektrikli ve elektronik atık kahramanları ödülü, katı atık karakterizasyonu çalışması, düşük karbon kahramanları ödülü, enerji tasarrufu bilincini arttırma çalışmaları, emisyon azaltma çalışmaları, MAREM ve CIRC-PACK gibi ödüllü proje, kampanya ve çalışmaları bu kez yerinde tanıttı.