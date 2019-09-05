Kartal Belediyesi, engelleri kaldırmaya devam ediyor

Apartmanda yaşayan engelli vatandaşları ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları ilk ağızdan dinleyerek, vatandaşlara moral verdi.



Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için sürekli çalışacaklarını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Engellilerimizin başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdürmeleri, çalışma hayatına katkıda bulunmaları ve toplumumuza faydalı bireyler olmaları bizim önceliğimizdir. Kartal'da sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız yeni dönemde artarak devam edecek. Belediyemiz, engellilerimizin sorunlarına çözümler üreterek onları yalnız bırakmayacak." dedi.

Yürüme engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yardıma muhtaç duymadan, kendi başlarına giriş ve çıkış yapabilmeleri için yapılan engelli rampasıyla, engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.