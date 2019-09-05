  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 05 Eylül 2019 14:04

Kartal Belediyesi, engelleri kaldırmaya devam ediyor

Kartal'ın Uğurmumcu Mahallesi'nde üç engelli vatandaşın yaşadığı Doruk Apartmanı'nın girişine, Kartal Belediyesi tarafından engelli rampası yapılıyor.

Kartal Belediyesi, engelleri kaldırmaya devam ediyor
A+ A-

Apartmanda yaşayan engelli vatandaşları ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları ilk ağızdan dinleyerek, vatandaşlara moral verdi.


Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için sürekli çalışacaklarını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Engellilerimizin başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdürmeleri, çalışma hayatına katkıda bulunmaları ve toplumumuza faydalı bireyler olmaları bizim önceliğimizdir. Kartal'da sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız yeni dönemde artarak devam edecek. Belediyemiz, engellilerimizin sorunlarına çözümler üreterek onları yalnız bırakmayacak." dedi.

Yürüme engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yardıma muhtaç duymadan, kendi başlarına giriş ve çıkış yapabilmeleri için yapılan engelli rampasıyla, engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

kartal , kartal belediyesi , gökhan yüksel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM