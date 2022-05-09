Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nden “Sevgiden Emeğe” Sergisi
Kartal Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Üretim Atölyesi’nde emek verilerek ortaya çıkan ürünlere ev sahipliği yapacak.
Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nde hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, “Sevgiden Emeğe” sergisinde yerini alacak. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda 10 Mayıs Salı günü saat 13:00’te açılışı yapılacak olan sergi 13 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.
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