  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nden “Sevgiden Emeğe” Sergisi

Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nden “Sevgiden Emeğe” Sergisi

Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nden “Sevgiden Emeğe” Sergisi

Kartal Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Üretim Atölyesi’nde emek verilerek ortaya çıkan ürünlere ev sahipliği yapacak.

Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nde hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, “Sevgiden Emeğe” sergisinde yerini alacak. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda 10 Mayıs Salı günü saat 13:00’te açılışı yapılacak olan sergi 13 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maaş alıyorlar mı, seçimlerde oy kullanabilecekler mi ? 14 soru, 14 yanıtla Suriyeliler...
Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi
Yeni madeni para geliyor: ''Haziran'da piyasada olacak''
30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı
Erbakan'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi
Son seçim anketinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sürprizi
Depoları fulleyin! Benzine dev zam geliyor
Kulisler bunu konuşuyor: 2023 seçimleri ertelenir mi ?
18 yaşındaki genç kızın ''geçim sıkıntısı'' isyanı TikTok'u salladı
Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı! Para cezası kesilecek