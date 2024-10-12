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Kartal Belediyesi, Erasmus+ projesi kapsamında öğrencileri ağırladı

Kartal Belediyesi, Erasmus+ projesi kapsamında öğrencileri ağırladı
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Erasmus+’a başvurdukları projeler için hibe almaya hak kazanan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nin ‘Biz 17’yiz’ projesi dahilinde Almanya, Hollanda, Danimarka’dan Türkiye’ye gelen 37 öğrenci ile Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nden 43 öğrenci, Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Kartal Belediyesi tesislerinde ağırlandı.

Programın ilk günü, Kartal Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da yapıldı. Öğrenci ve öğretmenler, Siemens Türkiye Genel Müdürlüğü “17” numaralı salonuna geçerek buradaki bilgilendirme toplantılarına katıldı. 

Toplantıda katılımcılara ‘Sürdürülebilirlik Hedefleri’ hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Siemens Türkiye yetkilileri, sürdürülebilirlik ve geleceğe etkileri konusunda önemli bilgiler sunarken katılımcılar da bu sunumlar aracılığıyla hem teknik hem de sosyal açıdan bilgi edinme fırsatı buldu.

Eş zamanlı çalışmalar ve toplumsal farkındalık

Organizasyona katılan 37’si yabancı toplam 80 öğrenci, programın geri kalan günlerinde Kartal Belediyesi'nin Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aşevi ve Afet Merkezi ile İyilik Kampüsü'nü ziyaret ederek burada eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri kapsayan bu etkinlikler ile öğrenciler hem yerel halkla iletişimde bulunarak kültürel ve sosyal etkileşim içerisinde olurken bir yandan da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiler. Bu sayede, katılımcılar hem eğitimsel hem de pratik deneyim kazanarak, sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlenme fırsatı elde etti.

 

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