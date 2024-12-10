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Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden su baskınlarına karşı önlem

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden su baskınlarına karşı önlem
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış için önlem alan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartal’ın farklı mahallerinde gece boyunca önlem alarak tıkanan mazgalları açtı. Şiddetli yağıştan dolayı yaşanabilecek su baskınları ve olumsuzlar için ekipler gece boyunca mesaisine devam etti.

Meteorolojiden alınan yoğun yağış bilgisinin ardından organize edilen 4 farklı ekip Kartal’ın 20 mahallesinden gelen ihbarlara ve yoğunluk noktalarına göre hareket ederek tıkanması muhtemel mazgalları ve yağmur kanallarını açtı. Mazgalları tıkayan çöpler, atıklar ve çamuru temizleyen ekipler özellikle ana arterlerde oluşması muhtemel su birikintilerini önleyerek su baskınlarını engelledi. Yağışın şiddetlenmesi ihtimaline karşılık nöbet tutan işçiler mazgalların ve yağmur suyu kanallarının temizlenmesi sırasında önlem alarak olası trafik güvenliğini de sağladı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış için önlem alan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartal’ın farklı mahallerinde gece boyunca önlem alarak tıkanan mazgalları açtı. Şiddetli yağıştan dolayı yaşanabilecek su baskınları ve olumsuzlar için ekipler gece boyunca mesaisine devam etti.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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